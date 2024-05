Musical sobre Alicia Keys lidera indicações ao Tony, o Oscar das artes cênicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hell's Kitchen", um musical inspirado na adolescência de Alicia Keys em Nova York, e "Stereophonic", a história de um grupo de rock em vias de se separar, dominam as indicações ao Tony Awards de 2024, a principal premiação das artes cênicas americanas, incluindo teatro e musical.

Os dois espetáculos, um sobre uma celebridade pop antes de descobrir o seu talento e outro examinando um lado mais sombrio da indústria musical, obtiveram juntos 13 indicações. Os nomeados foram divulgados nesta terça-feira.

Em seguida, com 12 indicações, está "The Outsiders", uma adaptação musical do romance de S.E. Hinton e do filme de Francis Ford Coppola de mesmo nome -traduzido no Brasil como "Vidas Sem Rumo".

Várias estrelas de Hollywood estão entre os indicados. Daniel Radcliffe recebeu sua primeira nomeação, por ator coadjuvante em "Merrily We Roll Along", enquanto Eddie Redmayne, que já ganhou um Oscar e um Tony, foi indicado por sua atuação em "Cabaret at the Kit Kat Club", musical que tem nove indicações.

A entrega dos prêmios será dia 16 de junho, em Nova York.

VEJA OS INDICADOS NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS

MELHOR PEÇA DE TEATRO

- "Jaja's African Hair Braiding"

- "Mary Jane"

- "Mother Play"

- "Prayer for the French Republic"

- "Stereophonic"

MELHOR MUSICAL

- "Hell's Kitchen"

- "Illinoise"

- "The Outsiders"

- "Suffs"

- "Water for Elephants"

MELHOR REVIVAL DE TEATRO

- "Appropriate"

- "An Enemy of the People"

- "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch"

MELHOR REVIVAL DE MUSICAL

- "Cabaret at the Kit Kat Club"

- "Gutenberg! The Musical!"

- "Merrily We Roll Along"

- "The Who's Tommy"

MELHOR ATOR DE TEATRO

- William Jackson Harper, "Uncle Vanya"

- Leslie Odom, Jr., "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch"

- Liev Schreiber, "Doubt: A Parable"

- Jeremy Strong, "An Enemy of the People"

- Michael Stuhlbarg, "Patriots"

MELHOR ATRIZ DE TEATRO

- Betsy Aidem, "Prayer for the French Republic"

- Jessica Lange, "Mother Play"

- Rachel McAdams, "Mary Jane"

- Sarah Paulson, "Appropriate"

- Amy Ryan, "Doubt: A Parable"

MELHOR ATOR DE MUSICAL

- Brody Grant, "The Outsiders"

- Jonathan Groff, "Merrily We Roll Along"

- Dorian Harewood, "The Notebook"

- Brian d'Arcy James, "Days of Wine and Roses"

- Eddie Redmayne, "Cabaret at the Kit Kat Club"

MELHOR ATRIZ DE MUSICAL

- Eden Espinosa, "Lempicka"

- Maleah Joi Moon, "Hell's Kitchen"

- Kelli O'Hara, "Days of Wine and Roses"

- Maryann Plunkett, "The Notebook"

- Gayle Rankin, "Cabaret at the Kit Kat Club"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM TEATRO

- Will Brill, "Stereophonic"

- Eli Gelb, "Stereophonic"

- Jim Parsons, "Mother Play"

- Tom Pecinka, "Stereophonic"

- Corey Stoll, "Appropriate"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM TEATRO

- Quincy Tyler Bernstine, "Doubt: A Parable"

- Juliana Canfield, "Stereophonic"

- Celia Keenan-Bolger, "Mother Play"

- Sarah Pidgeon, "Stereophonic"

- Kara Young, "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch"

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAL

- Roger Bart, "Back To The Future: The Musical"

- Joshua Boone, "The Outsiders"

- Brandon Victor Dixon, "Hell's Kitchen"

- Sky Lakota-Lynch, "The Outsiders"

- Daniel Radcliffe, "Merrily We Roll Along"

- Steven Skybell, "Cabaret at the Kit Kat Club"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAL

- Shoshana Bean, "Hell's Kitchen"

- Amber Iman, "Lempicka"

- Nikki M. James, "Suffs"

- Leslie Rodriguez Kritzer, "Monty Python's Spamalot"

- Kecia Lewis, "Hell's Kitchen"

- Lindsay Mendez, "Merrily We Roll Along"

- Bebe Neuwirth, "Cabaret at the Kit Kat Club"

MELHOR DIREÇÃO DE TEATRO

- Daniel Aukin, "Stereophonic"

- Anne Kauffman, "Mary Jane"

- Kenny Leon, "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch"

- Lila Neugebauer, "Appropriate"

- Whitney White, "Jaja's African Hair Braiding"

MELHOR DIREÇÃO DE MUSICAL

- Maria Friedman, "Merrily We Roll Along"

- Michael Greif, "Hell's Kitchen"

- Leigh Silverman, "Suffs"

- Jessica Stone, "Water for Elephants"

- Danya Taymor, "The Outsiders"

