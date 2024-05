'Love Lies Bleeding', com Kristen Stewart, estreia nos cinemas de São Paulo

NATALIA NORA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (2), as salas de cinema de São Paulo recebem nove estreias, com destaque para o aguardado "Love Lies Bleeding". O longa é protagonizado por Kristen Stewart e Katy M. O'Brian, que vivem um relacionamento permeado por violências.

Também estreiam nesta semana "O Dublê", com Ryan Gosling no papel principal, o filme de investigação "A Teia" e o nacional "Férias Trocadas".

Veja a lista completa de estreias de cinema em São Paulo.

CLUB ZERO

Miss Novak dá aulas em uma escola de elite e tem um forte vínculo com os alunos. Baseada num conceito inovador, ela introduz mudanças alimentares na escola. Com o passar do tempo, a influência que a professora exerce sobre os alunos eventualmente toma um rumo perigoso.

CONDUZINDO MADELEINE

Madeleine é uma mulher de 92 anos chama um táxi para levá-la à instituição de repouso onde irá morar. O motorista Charles concorda em dirigir pelos lugares que marcaram a vida da idosa, que revela seu passado durante o passeio pelas ruas de Paris.

Une Belle Course. França, 2022. Dir.: Christian Carion. Com: Line Renaud, Dany Boon e Alice Isaaz. Livre

O DUBLÊ

Após um acidente que quase acabou com sua carreira, um dublê precisa descobrir o paradeiro de um astro de cinema desaparecido, desmascarar uma conspiração e tentar reconquistar o amor de sua vida enquanto ainda faz seu trabalho diário.

The Fall Guy. EUA, 2024. Dir.: David Leitch. Com: Ryan Gosling, Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson. 14 anos

FÉRIAS TROCADAS

Dois homens com o mesmo nome, José Eduardo, vão passar férias no mesmo destino ao mesmo tempo. Zé é dono de uma escola de futebol para crianças e ganhou a viagem em uma rifa, enquanto Edu é um bem-sucedido empresário que planejou e pagou o passeio. Por um engano, as acomodações dos dois são trocadas e Zé vai para o hotel de luxo e Edu para a pousada simples.

Brasil, 2024. Dir.: Bruno Barreto. Com: Carol Castro, Klara Castanho e Edmilson Filho. 12 anos

GARFIELD: FORA DE CASA

Na animação, Garfield e Odie, seu fiel companheiro canino, vivem em paz na casa do tutor humano quando descobrem que o pai do gato se meteu em uma enrascada. Então a dupla se vê no meio de uma aventura selvagem para salvar o felino.

The Garfield Movie. EUA, 2024. Dir.: Mark Dindal. Livre

LOVE LIES BLEEDING - O AMOR SANGRA

Lou, a reclusa gerente de uma academia, se apaixona por Jackie, uma ambiciosa fisiculturista que viaja até Las Vegas em busca de seu sonho. Mas o amor delas desencadeia violência, ao serem atraídas para a teia de crimes da família de Lou.

Love is bleeding. EUA, 2024. Dir.: Rose Glass. Com: Kristen Stewart, Katy M. O'Brian e Ed Harris. 18 anos

A TEIA

O ex-detetive de homicídios Roy Freeman está passando por um tratamento revolucionário para Alzheimer quando é chamado para reexaminar um caso de seu passado. Intrigado e lutando para recuperar sua memória, pede a ajuda de seu ex-parceiro para retomar a investigação.

Sleeping Dogs. EUA, 2024. Dir.: Adam Cooper. Com: Russell Crowe, Karen Gillan e Tommy Flanagan. 16 anos

TRANSE

A mistura de ficção e documentário acompanha Luisa, uma jovem atriz que vive com seu namorado músico, Ravel. Ela conhece Johnny e os três vivem um relacionamento baseado no amor livre.

Dir.: Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães. Com: Elenco: Luisa Arraes, Johnny Massaro e Ravel Andrade. 16 anos

VERÍSSIMO

O documentário acompanha o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo durante 15 dias às vésperas de completar 80 anos, em 2016. O cineasta Angelo Defanti entrou no cotidiano da casa e registrou o autor e sua família.

Brasil, 2024. Dir.: Angelo Defanti. Livre