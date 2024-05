Viih Tube terá chá revelação 'discreto' após tragédia no RS

LUIZA STEVANATTO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chá revelação de Viih Tube acontece neste domingo (12), no Dia das Mães. Desta vez, o evento será mais discreto.

Viih Tube decidiu por uma cerimônia mais "simples" e "fechada", para amigos e familiares, após a tragédia causada pela chuva no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada para reportagem pela assessoria de imprensa da influenciadora.

Não haverá cobertura de imprensa nem transmissão ao vivo da revelação. A festa será bem diferente dos megaeventos que Viih e Eliezer promoveram no chá revelação e no aniversário da primogênita Lua.

COMO SERÁ O EVENTO

A revelação está prevista para 17h. O chá revelação está programado para acontecer de 12h30 a 18h30.

O evento acontecerá em uma casa de festas de 1.700 m², brinquedos e quadras de futebol e basquete. O salão escolhido foi o Spasso Dourado, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, onde famosos como Tatá Werneck e Alok já comemoraram o aniversário de seus filhos.