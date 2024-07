Paul McCartney fará show extra em São Paulo em outubro no Allianz Parque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de Paul McCartney por São Paulo este ano terá mais um show. Além da apresentação já anunciada para o dia 15 de outubro, o músico tocará novamente na cidade no dia seguinte, 16 de outubro.

O anúncio da data extra foi feito nesta segunda-feira (1) pelo estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, que vai receber o ex-beatle nos dois shows em São Paulo, nas redes sociais. A primeira apresentação já tem ingressos esgotados.

Para o show extra na capital paulista, as entradas podem ser compradas na pré-venda já nesta terça-feira (2), para membros do fã clube de McCartney. Já para o público geral, os ingressos ficam à venda a partir do meio-dia da quarta-feira (3).

McCartney volta ao Brasil após lotar oito shows no país no ano passado. Este ano, ele trará novamente a turnê "Got Back", e além das duas datas em São Paulo, passa também por Florianópolis, com show no estádio da Ressacada em 19 de outubro -este, já com ingressos esgotados.

Os ingressos começam em R$ 225, para a meia entrada, e chegam a R$ 7.290, para o pacote vip em São Paulo. Neste tíquete estão inclusos o acesso antecipado para ver a passagem de som da banda no estádio, mercadorias oficias da turnê e um serviço de recepção antes do show.

Os shows da turnê "Got Back" costumam durar cerca de três horas, passeando por 39 sucessos, a maioria deles da época dos Beatles, mas também com algumas músicas da carreira solo e outras do Wings, a banda formada com sua mulher, Linda. Há duas versões do setlist, que o músico alterna no caso de mais de uma apresentação em cada cidade, mas a primeira opção é a preferencial no caso de apresentações únicas.