Polícia investiga Leandro Marçal, do Casamento às Cegas, por abuso sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar as denúncias de abuso sexual contra Leandro Maçal, um dos participantes do reality show "Casamento às Cegas".

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como estupro de vulnerável, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher, em Osasco.

O caso veio à tona na última semana, quando Ingrid Santa Rita sugeriu em um episódio do programa ter sido abusada por Leandro Marçal, com quem se casou durante a atração. Um dia depois, ela publicou um vídeo do Instagram afirmando que teria sido estuprada quando eles moravam juntos.

Ela afirma que o personal trainer teria problemas de ereção e que recomendou a ele que fizesse terapia quando as tentativas do casal de fazer sexo ficaram insustentáveis.

A Folha entrou em contato com a assessoria de imprensa do participante, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. No programa, quando a arquiteta deu a entender que teria sido vítima de abuso, Marçal disse que teve "problemas sexuais" no casamento e pediu desculpas à ex-mulher, mas não respondeu diretamente às acusações.

"O estupro, essa é a palavra, começou a acontecer quando eu conversei com ele. O Leandro esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, a gente não ia mais ter problema nenhum, só que ele esqueceu que precisava me avisar, precisava ser consentido", disse ela.

Depois que Ingrid formalizou na denúncia da delegacia, nesta quarta-feira (10), a polícia solicitou exames ao Instituto Médico Legal e também uma medida protetiva para que Leandro não se aproxime da arquiteta.

