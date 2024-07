'Stranger Things' divulga vídeo com bastidores da última temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou nesta segunda-feira um vídeo com os bastidores das gravações da quinta temporada de "Stranger Things", que será a final da série e ainda não tem data de estreia anunciada. As filmagens chegaram a metade.

Além do quarteto principal -formado por Mike, vivido por Finn Wolfhard, Dustin, por Gaten Matarazzo, Lucas, por Caleb McLaughlin e Will, por Noah Schnapp-, o vídeo apresenta novos atores para a temporada. São eles Nell Fisher, Alex Breaux, Jake Connelly e Linda Hamilton, da série de filmes "O Exterminador do Futuro".

"Comecei quando eu tinha dez anos. Agora, eu estou fazendo 20 anos. É bem estranho", diz Millie Bobby Brown, que vive Eleven, durante o vídeo. "Vai ser a melhor temporada de todas", acrescenta Noah Schnapp, o Will na série.

A quarta temporada da série, que gira em torno de um grupo de adolescentes nos anos 1980 que descobrem um novo mundo, foi ao ar em 2022.