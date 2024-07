Beyoncé celebra atletas como Simone Biles em comercial para as Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Beyoncé declarou torcida para os atletas americanos das Olimpíadas que começaram nesta sexta-feira em Paris.

Ela publicou nas redes sociais um comercial em que celebra competidores dos Estados Unidos. Vestida com um body e chapéu estampados com a bandeira do país, a cantora menciona o nome dos atletas e celebra suas qualidades, enquanto toca a música "Ya Ya", do disco "Cowboy Carter", que lançou em março.

"Olhem para a América. As esperanças e os sonhos, essas superestrelas que nos representam", Beyoncé diz no vídeo.

"Pessoas desta nação grande, ousada, bonita e complicada, todos torcendo juntos por eles. Vamos lá, vocês têm que amar Noah e Sha'Carri", diz depois, mencionando os corredores Noah Lyles e Sha'Carri Richardson. "Eles correm pelo mundo a qualquer hora, em qualquer lugar."

Beyoncé ainda celebra os nadadores Caeleb Dressel e Katie Ledecky, além da ginasta Simone Biles, que a cantora chama de "minha menina". "Temos lendas, sonhadores que desistiram de tudo por uma chance e conseguiram chegar lá", ela diz.

A abertura das Olimpíadas teve apresentações das cantoras Lady Gaga e Céline Dion.