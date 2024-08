'Deadpool & Wolverine' se torna a maior bilheteria da franquia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O filme "Deadpool & Wolverine" superou a bilheteria de todos os longas da franquia com apenas duas semanas em cartaz nos cinemas no mundo. A produção somou US$ 824 milhões, um pouco mais de R$ 4,7 bilhões na cotação atual, e ultrapassou as bilheterias de "Deadpool(2016)" e "Deadpool 2"(2018),

O primeiro filme fechou a sua passagem nas bilheterias com US$ 782 milhões e "Deadpool 2" com US$ 734 milhões, respectivamente.

Além disso, "Deadpool & Wolverine", da Marvel, que já havia quebrado o recorde de maior bilheteria de abertura de um filme para maiores nos Estados Unidos, também leva o título de maior bilheteria de todos os tempos na mesma classificação.

Dirigido por Shawn Levy, a produção mostra Deadpool (Ryan Reynolds) resolvendo um problema da linha do tempo em que vive após perder a Âncora e garante a existência daquele mundo. Para salvar sua realidade e evitar a morte de amigos queridos, ele precisa recorrer ao Wolverine (Hugh Jackman).