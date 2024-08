Taylor Swift tem shows cancelados após suspeita de atentado em Viena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift cancelou as três apresentações da turnê The Eras Tour que faria em Viena, na Áustria, após a polícia do país prender dois suspeitos de planejar um atentado.

Segundo o Guardian, a polícia disse ter evidências de que o foco do ataque seria o estádio Ernst Happel, na capital austríaca, onde a cantora se apresentaria na próxima quinta-feira (8), na sexta (9) e no sábado (10).

Um dos suspeitos, de 19 anos, foi detido em sua casa com substâncias químicas, que estão sendo analisadas. O jovem, que é austríaco, jurou lealdade ao Estado Islâmico há algumas semanas. Um segundo suspeito que participaria do ataque também foi preso.

A organização do show avisou via Instagram, na noite desta quarta-feira (7), que os shows foram cancelados após a polícia "confirmar" que havia um ataque planejado no local. "Não temos escolha a não ser cancelar os três shows para a segurança de todos", afirmou a empresa.

Cerca de 170 mil fãs eram esperados para as três apresentações. Há uma semana, três crianças foram mortas e dois adultos feridos em um ataque em Southport, na Inglaterra, durante uma aula de dança cujo tema era Taylor Swift.

