Gabrielzinho bate recorde em eliminatória da natação na Paralimpíada

Na manhã deste domingo (1º) em Paris, o nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, mostrou que não está mesmo para brincadeira nestes Jogos Paralímpicos. Já vencedor de dois ouros nas piscinas parisienses, ele nadou a eliminatória dos 150 metros medley com atletas das classes S1, S2 e S3 (variados graus de comprometimento físico-motor) e, mesmo ainda não valendo medalha, registrou o novo recorde mundial da classe S2, com o tempo de 3min15s06. Ele baixou a própria marca anterior em quase nove segundos (3min23s83).

"O recorde era a ideia, mas com esse tempo jamais, foi bastante forte. Vamos ver o que acontece a tarde", disse Gabrielzinho, em referência à final, programada para as 14h20 (horário de Brasília). A declaração foi dada ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Vale lembrar que nesta prova o brasileiro, que geralmente compete pela S2, enfrenta atletas da S3, com limitações menos severas que as dele. Por este motivo, mesmo batendo um recorde da própria classe, Gabriel passou com a quarta melhor marca no geral nas eliminatórias.

Neste domingo, o Brasil estará em mais cinco finais. Na agenda, o primeiro a cair na água para buscar uma medalha é Phelipe Rodrigues. O nadador - maior medalhista paralímpico do país em atividade - tenta seu décimo pódio na carreira a partir das 12h44, na final dos 100 metros livre classe S10, para atletas com comprometimento físico e motor mais leve. Phelipe, que tem duas pratas e um bronze nesta prova em Paralimpíadas passadas, passou com o terceiro melhor tempo nas classificatórias (53s29).

Às 14h10, Lídia Cruz e Patrícia Pereira nadam a final dos 150 metros medley na classe SM4, para atletas com deficiência física moderada. Lídia fez o quarto melhor tempo das eliminatórias e Patrícia, o sexto.

Às 14h47, Roberto Rodriguez faz a final dos 100 metros peito SB5, para atletas com nível de comprometimento físico e motor um pouco menor que os da S4. Às 14h55, Laila Suzigan disputa a mesma prova entre as mulheres.

Fechando a programação do domingo, às 15h19, o Brasil estará representado no revezamento 4x100 metros livre da classe S14, para atletas com deficiência intelectual. Os adversários serão Hong Kong, Grã-Bretanha, Austrália e Japão. Em Tóquio, o Brasil levou o bronze nesta prova.