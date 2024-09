50 Cent anuncia documentário sobre o rapper P. Diddy na Netflix

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper 50 Cent irá produzir uma série documental sobre os crimes de Sean Combs, o Diddy.

A produção será lançada pela Netflix, ainda não tem título ou previsão de esteia e será dirigido por Alexandria Stapleton.

"Esta é uma história com um impacto humano significativo. É uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou clipes vistos até agora", diz parte da declaração feita com exclusividade por 50 Cent e Stapleton à revista Variety.

"Mantemos nosso compromisso de dar voz aos sem voz e apresentar perspectivas autênticas e nuances. Embora as alegações sejam perturbadoras, pedimos a todos que lembrem que a história de Sean Combs não é a história completa do hip-hop e sua cultura. Nosso objetivo é garantir que ações individuais não ofusquem as contribuições mais amplas da cultura", diz o comunicado.

Diddy foi preso no início deste mês, sob as acusações de violência sexual, agressão física e tráfico sexual. O julgamento ainda não tem data agendada.