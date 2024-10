11 azeites brasileiros estão entre os melhores do mundo no guia Flos Olei

GABRIELE KOGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional guia internacional, o Flos Olei anunciou sua versão dos melhores azeites do mundo. Para a edição de 2025, o ranking elegeu 11 rótulos brasileiros entre produções realizadas em 56 países.

Seis marcas vêm do Rio Grande do Sul, quatro de São Paulo e uma de Minas Gerais. Apesar do bom resultado, o país emplacou um azeite a menos em relação à edição anterior do mesmo guia.

A publicação italiana contou com especialistas que analisam os sabores e cheiros de azeites extravirgens, que avaliaram produções de 500 fazendas nos cinco continentes. A nota varia entre zero e cem e o ranking inclui somente produtos com 80 ou mais pontos.

Além de integrar a lista das 500 melhores marcas, o Sabiá Koroneiki, produzido em São Paulo, foi escolhido como o melhor do mundo na categoria monovarietal frutado médio, que inclui somente aqueles feitos a partir de um único tipo de azeitona.

O blend também já conquistou a segunda colocação no concurso Evooleum, dentro da categoria da variedade arbequina, originária da Espanha.

Outros azeites sul-americanos se destacaram no guia, como os rótulos Primolea e Familia Zuccardi, da Argentina, Olivos del Sur, TerraMater e Agrícola Pobeña, do Chile, e Tacna, do Peru. A classificação completa pode ser acessada em flosolei.com. No site, é possível filtrar por área geográfica, pontuação e nome da fazenda.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS MELHORES AZEITES E SUAS PONTUAÇÕES

Fazenda do Azeite Sabiá (SP), 97

Próspero (RS), 97

Estância das Oliveiras (RS), 90

Azeite Bem te Vi (RS), 89

Azeite Puro (RS), 88

Oliq Azeite Extravirgem (SP), 87

Azeite Verolí (MG), 86

Vinícola Essenza (SP), 86

Al-Zait & Co (RS), 85

Olivas de Gramado (RS), 85

Orfeu Azeites Especiais (MG), 85