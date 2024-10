Ary Fontoura, Beth Goulart e outros famosos lamentam morte de Ary Toledo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O humorista Ary Toledo faleceu neste sábado (12), aos 87 anos, em São Paulo. Nas redes sociais, diversos famosos lamentaram a perda.

Beth Goulart, 63, comentou lamentando a perda do artista: "Que notícia triste".

"Querido Ary Toledo, vai em paz mestre, que seja recebido com alegria que sempre transbordou!", escreveu o colega humorista, Giovani Braz, que compõe o elenco do "A praça é nossa" (SBT). "Meus sentimentos!"

"Que triste", comentou Ary Fontoura, 91, sobre a morte do colega de profissão.

O apresentador e jornalista do SBT, Darlisson Dutra, comentou na publicação no perfil de Ary Toledo que anunciava a sua morte. "Que notícia triste! Uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o Programa do Ratinho e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz. Você nos fez sorrir muito."

Cintia Lima, apresentadora da Record, também se pronunciou sobre a morte do comediante. "Que triste, muito querido".