Beyoncé se junta à Kamala Harris em comício no Texas sobre direitos ao aborto

(FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (25), a cantora Beyoncé aparecerá com a vice-presidente Kamala Harris em um comício em Houston, cidade do Texas, nos Estados Unidos, sobre os direitos ao aborto, segundo o jornal americano The Washington Post. A artista se junta à lista de celebridades que vem declarando o seu apoio à candidata democrata à presidência americana, ao lado de nomes como Taylor Swift, Robert De Niro e Oprah Winfrey.

A equipe de Beyoncé já havia autorizado o uso de sua música "Freedom", do álbum Lemonade, em eventos e peças da campanha de Harris, desde que a vice-presidente assumiu a candidatura do presidente Joe Biden na corrida presidencial.

Até então, Beyoncé havia se mantido distante das eleições americanas, ainda que no passado, ela e seu marido, o músico e produtor Jay-Z, tenham declarado apoio ao ex-presidente Barack Obama e inclusive realizado um show em sua homenagem na Casa Branca.

Ainda que a artista não tenha abertamente declarado a sua intenção de voto, sua participação no comício indica uma clara demonstração de apoio, de acordo com o New York Times.

A escolha de Houston, cidade natal de Beyoncé, se deve à proibição quase total do aborto no Texas, estado onde a vitória de Trump é quase garantida. Harris tem usado a ideia de liberdade como conceito chave em sua campanha presidencial e tenta fortalecer a candidatura do deputado Colin Allred, democrata que desafia o senador republicano Ted Cruz, no Texas.