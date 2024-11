Brasil tem seu maior número de salas de cinema ativas em dez anos, informa a Ancine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil atingiu neste mês o maior número de salas de cinema em funcionamento dos últimos dez anos -ou desde que a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, começou a fazer essa medição, em 2014. Os dados que registram o recorde foram publicados no site do órgão no último dia 1º.

Agora, o país conta com 3.481 salas de cinema ativas, três a mais que o recorde anterior, de 3.478, em 2019. Há dez anos, eram 2.755 salas, número que foi aumentando até atingir o pico, há cinco anos, e depois cair de maneira brusca com a chegada da pandemia de Covid-19.

Em 2020, foram registradas somente 1.487 salas, contra 3.268 no ano seguinte, 3.414 em 2022, e 3.465 em 2023. Agora, após um crescimento gradual nos últimos anos, o parque exibidor do Brasil supera os números que possuía antes do fechamento em massa das salas durante a pandemia.

O painel atualizado no site da Ancine no começo deste mês ainda informa que essas 3.481 salas registradas agora estão distribuídas em 861 complexos de cinema espalhados pelo país.

O estado que tem mais telonas em operação é São Paulo, com 1,1 mil, seguido por Rio de Janeiro, com 378, e Minas Gerais, com 272. Os menores números foram registrados na região Norte –Amapá, com 15 salas, Roraima, com 13, e Acre, com 7.