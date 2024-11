Fumante desde 8 anos de idade, David Lynch precisa de oxigênio para andar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista à revista People, o diretor David Lynch, 78, falou sobre a vida com enfisema pulmonar, doença com a qual foi diagnosticado em 2020.

Lynch fumava desde os oito anos de idade. "Uma parte muito importante da minha vida era fumar. Eu amava o cheiro do tabaco, o gosto do tabaco. Eu amava acender cigarros", disse à revista americana.

O artista contou ainda que teve muita dificuldade para parar de fumar, mesmo depois da doença diagnosticada. "Tentei parar muitas e muitas vezes, mas quando ficou difícil, eu fumava aquele primeiro cigarro, e era uma viagem só de ida para o céu e voltava a fumar de novo", confessou.

O diretor do filme "Cidade dos Sonhos" parou de fumar há dois anos e precisa de oxigênio para andar neste sábado (16) em dia. "É difícil viver com enfisema. Mal consigo andar por um cômodo. É como se você estivesse andando por aí com um saco plástico em volta da cabeça", falou.