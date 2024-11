'Moana 2' se torna a animação com a terceira maior estreia da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Moana 2" arrecadou US$ 66 milhões mundialmente, cerca de R$ 395 milhões, nesta quarta-feira (27), tornando-se a terceira animação com a maior estreia da história. O filme fica apenas atrás de "Os Incríveis 2" e "Divertida Mente 2". Nos Estados Unidos, o longa arrecadou US$ 57 milhões no primeiro dia (R$ 341 milhões).

De acordo com o portal Variety, a estimativa é que "Moana 2" arrecade US$ 175 milhões em seus cinco primeiros dias de exibição.

Caso isso se concretize, o longa ultrapassará "Frozen '2", quebrando o recorde de maior arrecadação durante o Dia de Ação de Graças, um dos principais feriados dos Estados Unidos.

Na continuação da animação de 2016, Moana virou velejadora após cruzar os mares da Polinésia para salvar sua gente e encontrar um propósito.

Suas peripécias são interrompidas quando ela recebe uma visita espiritual de seus ancestrais, que a orientam a explorar águas longínquas para resgatar uma ilha submersa, encontrar povos perdidos e reunir uma nação despedaçada. A continuação dá mais vislumbres da comunidade Motonui, liderada por Moana.

