Netflix lança competição em São Paulo inspirada em Round 6 com prêmio de R$ 1 milhão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou um concurso inspirado na série "Round 6", que acontecerá em São Paulo, com prêmio de R$ 1 milhão para o vencedor.

Intitulada "Round 6K", a competição inspirada na trama colocará os competidores em desafios para testar suas aptidões físicas e mentais. A disputa será realizada no Parque Villa Lobos, em São Paulo, no dia 14 de dezembro de 2024.

No total, duas mil pessoas poderão participar da competição. Os selecionados para a disputa real serão classificadas em uma etapa on-line. No final, na etapa a ser realizada no Villa Lobos, o vitorioso levará para casa o prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro.

Desafio terá algumas das provas emblemáticas da série. Entre as provas estão a da Batatinha Frita 1, 2, 3 com tecnologia inovadora com sensores de movimento para eliminar quem se mexer sob o olhar da bonequinha Young Hee, e o Cabo de Guerra. Além disso, os competidores precisarão encarar uma corrida de seis quilômetros e, por fim, passar por um labirinto que revelará o grande vencedor.

As inscrições para a "Round 6K" serão realizadas exclusivamente on-line entre esta quinta-feira (5) e o sábado (7). Os fãs poderão se registrar de forma gratuita no site www.round6k.com. Essa é a primeira fase da disputa, com um quiz sobre a primeira temporada de Round 6. Apenas as 2.000 pessoas mais bem classificadas no ranking serão convocadas para participar da próxima fase, que será presencial.

Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos, morar em São Paulo e comparecer ao evento presencial em 14 de dezembro. Também é requisito ter condições de saúde para participar fisicamente das atividades, que exigem esforço moderado a extremo. O regulamento completo está disponível no site do evento.

A "Round 6K" será aberta ao público que quiser assistir e torcer pelos competidores no Parque Villa-Lobos, das 7h às 13h, com entrada sujeita à lotação. Os fãs da série também poderão participar gratuitamente de ativações no espaço do evento - localizado na Ilha Musical, próximo ao Portão D.

