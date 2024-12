São Paulo tem aumento de homicídios e latrocínios em novembro

O estado de São Paulo registrou 214 homicídios dolosos - quando há intenção de matar - no mês de novembro deste ano. Foram cinco casos a mais do que no mesmo mês do ano passado, quando o crime teve 209 registros. O número de vítimas passou de 224 para 226.

Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-SP), que divulgou nesta segunda-feira (30) as estatísticas criminais de novembro.

Os latrocínios - roubo seguido de morte - também tiveram mais registros no mês, com 16 casos. No ano passado, foram 12 boletins de ocorrência deste crime em novembro.

Já os estupros tiveram redução no mês. Foram 1.164 registros em novembro deste ano, sendo 899 deles estupro de vulnerável. Em novembro de 2023, foram 1.270 registros do crime, sendo 988 contra vulnerável.

Em novembro, foram 15.086 ocorrências de roubos no estado, queda de 18,85% em relação aos casos do mesmo mês de 2023 (18.592 registros). Segundo a SSP-SP, o número é o menor já registrado para o período desde 2001, quando teve início a série histórica.

No recorte de roubos de cargas, a redução foi de 39,05% na comparação mensal, passando de 571 para 348 ocorrências em novembro deste ano. Os roubos de veículos chegaram a 2.868 no penúltimo mês do ano, 425 casos a menos que no mesmo período de 2023.

No mesmo período, os furtos no estado passaram de 47.788 para 46.304. Já os furtos de veículos aumentaram de 8.094 para 8.254, na comparação entre os meses de novembro de 2023 e 2024.