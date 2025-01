'Birds of a Feather', de Billie Eilish, foi a música mais ouvida no Spotify em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A faixa "Birds of a Feather", de Billie Eilish se tornou a música mais reproduzida no Spotify em 2024. A composição em parceria com seu irmão e produtor, Finneas O'Connell, garantiu à artista americana de 23 anos o primeiro lugar no ranking da plataforma de streaming, com 1.775.172.881 ouvintes no ano passado.

A canção lançada em maio ultrapassou "Espresso", de Sabrina Carpenter por quase 650 mil audições. O sucesso de Carpenter fechou o ano com 1.774.525.704 ouvintes.

A faixa de Eilish, um dos singles do álbum "Hit Me Hard and Soft", também alcançou o número 2 na Billboard Hot 100 e vai competir em várias categorias no Grammy no próximo mês, incluindo música do ano, gravação e melhor performance pop solo.

No mês passado, o produtor Finneas O'Connell disse à revista Variety que não tinha certeza quanto ao sucesso da música.

"De certa forma, sou um pouco mais desconfiado quando as pessoas me dizem que acham que algo vai ser um grande sucesso, porque parece que estão azarando; ou porque, geralmente, as pessoas dizem isso sobre coisas que soam como algo que já existe", afirmou.

"Ninguém disse isso sobre 'Bad Guy' antes de ser lançada, e acho que a razão pela qual ninguém falou foi porque realmente soava novo. De qualquer forma, toda vez que tocávamos 'Birds of a Feather' para a gravadora ou nossos amigos próximos, eles meio que enlouqueciam."

A canção, que fala sobre um amor avassalador, foi a escolhida por Eilish para sua performance no encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto passado, com uma apresentação ao vivo de Los Angeles, cidade sede dos próximos jogos em 2028.

Em setembro, "Birds of a Feather" também ganhou um clipe dirigido por Aidan Zamiri, pouco antes do início da turnê mundial da cantora, que deve se estender até o meio deste ano.