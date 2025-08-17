Terence Stamp, de 'Superman' e 'Priscilla, Rainha do Deserto', morre aos 87

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Terence Stamp, que participou de "Superman 2 - A Aventura Continua" e "Priscila, Rainha do Deserto", morreu neste domingo (17) aos 87 anos.

A notícia foi confirmada à Reuters pela família: "Sua obra extraordinária como ator e roteirista continuará comovendo pessoas por anos", diz o comunicado.

A causa da morte não foi revelada.

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento triste", afirmou a família em um comunicado à agência de notícias.

Artista inglês foi indicado ao Oscar e ganhou o Globo de Ouro por interpretar Billy Budd em "O Vingador dos Mares" (1962). Além do filme, ele também se destacou como o General Zod em "Superman" (1978) e "Superman 2 - A Aventura Continua" (1980), a personagem transexual Bernadette em "Priscilla, Rainha do Deserto" (1994), e outras obras como "O Colecionador" (1965) e "Mansão Mal-Assombrada" (2003). Seu último trabalho no cinema foi em "Última Noite no Soho" (2021).

Nascido em Londres em 1938, presenciou um bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Antes de ser ator, ele trabalhava com publicidade.

A carreira de ator começou nos anos 60. Ele ganhou uma bolsa para estudar na Academia Webber Douglas de Arte Dramática e fez sua estreia em 1962, com "O Vingador dos Mares".

Terence Stamp foi considerado um símbolo sexual da década de 1960 e namorou estrelas como Brigitte Bardot. Ele se casou com Elizabeth O'Rourke em 2002, mas se divorciou em 2008.