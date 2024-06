Santander realiza feirão de imóveis com descontos de até 53%

DINO

Leilão traz mais de 150 imóveis em todas as regiões do país e vantagens como desocupação sem custo nas capitais e quitação do IPTU; lances podem ser feitos no site da Frazão Leilões

(DINO) Em 07/06/2024 12h00Em parceria com a Frazão Leilões, o banco Santander realiza no próximo dia 18 de junho, às 11h, um feirão junino de 151 imóveis. A maior parte dos lotes são residenciais, mas há também terrenos e imóveis comerciais.

As opções abrangem estados de todas as regiões do Brasil. Os descontos em relação ao valor de mercado superam os 50% e o leilão traz oportunidades como quitação do IPTU e desocupação sem custos em imóveis residenciais ocupados localizados em capitais. Os lances já podem ser feitos no site da Frazão Leilões.Entre os maiores descontos, o destaque é um terreno de 1,5 mil m² na Zona Sul da capital paulista. Avaliado em R$ 425 mil, tem lance inicial de R$ 198.240,00, diferença de 53,36%.

Outro destaque é uma casa no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A área total do imóvel é de 360 m² e o lance inicial é de R$ 127.680,00, sendo a avaliação de R$ 260 mil, um desconto de 50,89%.Já um apartamento de 42,45 m² na cidade de Camaragibe, em Pernambuco, está avaliado em R$ 120 mil e apresenta desconto de 49,6%, com lance inicial de R$ 60.480,00.

No interior de São Paulo, no município de Santa Isabel, uma chácara com área total de 5.055,30 m² e área construída de 849,60 m², traz desconto de 43,53%, com lance inicial de R$ 845.880,00 em um imóvel avaliado em R$ 1.498.000,00.O feirão junino também traz oportunidades para quem busca cidades litorâneas. Um exemplo é um apartamento em João Pessoa, na Paraíba.

O imóvel de 186,62 m² está avaliado em R$ 1.133.000,00 e tem lance inicial de R$ 635.040,00, uma diferença de 43,95%.As condições de pagamento variam de acordo com cada imóvel, sendo à vista ou a prazo com financiamento em até 420 meses. O edital completo e as informações detalhadas dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis.

A FOLHAPRESS, agência de notícias do GRUPO FOLHA, não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, e que também não representam a opinião da FOLHAPRESS e são de inteira responsabilidade da Dino Divulgador de Notícias Online LTDA.