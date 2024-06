Brasil cresce um pouco mais do que imaginávamos, diz Moreira Salles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O copresidente do Itaú, Pedro Moreira Salles, disse nesta quarta-feira (19) que a atividade econômica brasileira cresce acima do esperado, o que favorece o desempenho do banco.

"O Brasil está crescendo um pouco mais do que a gente imaginava e, com isso, o banco também tem um pouco de vento de poupa. Mas não podemos tirar o olho da questão da eficiência, porque podemos trabalhar muito o crescimento, mas, de novo, ele depende de condições externas", afirmou o executivo durante o Itaú Day 2024, realizado de forma online.

No primeiro trimestre de 2024, o PIB (Produto Interno Bruto) avançou 0,8% em relação ao trimestre anterior, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com igual período de 2023, houve avanço de 2,5%. Ambos os números vieram acima das expectativas de analistas.

"Uma economia que cresce permite ao banco crescer também. Aliás, o banco é um fomentador de crescimento na medida em que ele estende crédito para os seus clientes", completou Moreira Salles.

O Itaú projeta que sua carteira de crédito total crescerá entre 6,5% e 9,5% neste ano. Em 2023, o aumento foi de 3,1% na base anual. No ano passado, o PIB teve alta de 2,9% e a previsão do mercado é que ele cresça 2,08% em 2024.

"Como a nossa economia cresce relativamente pouco, e já temos uma participação de mercado relativamente grande em muitos segmentos, os nossos números são importantes", disse Roberto Setubal, copresidente do conselho de administração do banco, ao comentar as estratégias de crescimento do banco.

Com foco em tecnologia, análise de dados e integração dos aplicativos em um único app, o Itaú espera repetir um lucro líquido de dois dígitos esse ano. Em 2023, a instituição teve um resultado de R$ 35,6 bilhões em 2023, dos quais R$ 11 bilhões foram distribuídos aos acionistas via dividendos extraordinários, algo que também deve voltar a acontecer.

Nesta quarta, os executivos indicaram mais uma vez que o banco deve anunciar o pagamento de dividendos extraordinários ao fim deste ano.