Liberdade financeira: Transfira seu cartão de crédito e pague menos

Chega de rotativo! A partir de hoje, você tem o poder de se livrar das altas taxas de juros e prazos curtos do cartão de crédito. Com a portabilidade da dívida, você pode transferir o saldo devedor para outra instituição financeira que ofereça condições mais vantajosas, como prazos maiores ou juros menores.

Mas como funciona essa portabilidade?

Simulação: Comece pesquisando em outras instituições financeiras. Faça simulações para comparar prazos, taxas de juros e outros custos.

Negociação: Se encontrar uma proposta interessante, procure sua instituição atual para negociar. Eles podem oferecer melhores condições para te manter como cliente.

Nova instituição: Se a negociação com o banco atual não for satisfatória, finalize o processo com a nova instituição escolhida. Eles quitarão sua dívida com o banco antigo e assumirão o saldo devedor.

Cartões de loja: A regra também se aplica a cartões de loja, já que eles possuem instituições financeiras por trás.

Dicas para aproveitar ao máximo a portabilidade:

Negocie os juros e o prazo: Não aceite a primeira oferta! Busque prazos mais longos e juros menores.

Comece negociando com seu banco atual: Eles podem oferecer boas condições para te manter como cliente.

Compare diferentes ofertas: Pesquise e compare as propostas de várias instituições antes de tomar sua decisão.

Analise todos os custos: Fique atento às taxas extras e cobranças adicionais no processo de contratação da nova linha de crédito.

Comece agora! A portabilidade já está em vigor. Não perca tempo e busque soluções para quitar sua dívida com mais tranquilidade.

