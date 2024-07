França, Alemanha e outros países que sofreram com a hiperinflação - Imagine viver em um país onde o preço de uma xícara de café dobra de valor no tempo que você leva para tomá-lo? Esta é a dura realidade da hiperinflação, onde as rápidas mudanças de preços podem fazer com que os itens de uso diário se tornem exorbitantemente caros e o dinheiro seja praticamente inútil. Muitas nações em todo o mundo passaram por situações como esta e alguns nunca recuperaram totalmente de crises econômicas gravíssimas. E não é só a Argentina: potências mundiais já passaram por isso! Curioso? Clique na galeria a seguir para ver quais nações foram mais atingidas pela hiperinflação.

