Caixa paga R$ 15,2 bilhões de lucro do FGTS a partir desta sexta (9)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal paga, a partir desta sexta-feira (9), R$ 15,2 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 130,8 milhões de trabalhadores.

O montante é o maior a ser distribuído desde que a divisão começou, em 2017, e corresponde a 65% do resultado obtido pelo fundo em 2023, que foi recorde e ficou em R$ 23,4 bilhões.

Com a distribuição dos resultados, as contas do FGTS em 2023 terão uma rentabilidade de 7,78%, acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que ficou em 4,62%.

Em junho, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que a remuneração das contas dos trabalhadores no fundo deve ser de, no mínimo, a inflação medida pelo IPCA. O cálculo atual é de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial) mais o resultado.

O dinheiro será creditado nas 218,6 milhões de contas com saldo em 31 de dezembro de 2023. No ano passado, foram distribuídos R$ 12,719 bilhões, equivalente a 99% do lucro de R$ 12,848 bilhões.

A antecipação dos depósitos -que podem ser feitos até 31 de agosto de cada ano- está garantida.

O índice de distribuição é de 0,02693258 sobre o saldo que o trabalhador tinha nas contas em 31 de dezembro de 2023. A cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,69. Quem tem R$ 1.000 recebe R$ 26,93 e quem tem R$ 10 mil terá R$ 269,33.

Têm direito ao lucro do FGTS os trabalhadores que, em 31 de dezembro de 2023, tinham saldo em contas em seu nome no Fundo de Garantia. O saldo total no fundo no ano passado era de R$ 564,2 bilhões.

O número de trabalhadores é menor do que o de contas porque um profissional pode ter mais de uma conta, já que a cada emprego com carteira assinada o empregador deve abrir uma nova em nome do trabalhador.

A distribuição dos resultados do Fundo de Garantia ocorre desde 2017, mas, neste ano, vem seguida de maior expectativa após o julgamento da revisão do FGTS pelo Supremo.

No julgamento de junho, por sete votos a quatro, os ministros aceitaram proposta do governo e decidiram manter a correção atual -de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial), incluindo o pagamento do lucro-, mas garantindo ao menos a inflação oficial do país.

O percentual de lucro a ser distribuído em 2024 será menor, mas o valor é maior, batendo recorde. No ano passado, foram pagos 99% dos resultados. Agora, a intenção é fazer caixa para que, em anos em que a inflação for maior, os trabalhadores não tenham perda de rendimento e governo e Caixa cumpram a determinação do STF.

VEJA QUANTO O TRABALHADOR VAI RECEBER DE LUCRO DO FGTS EM 2024

Valores em R$

Valor do FGTS - Lucro a ser creditado

100 - 2,69

200 - 5,39

300 - 8,08

400 - 10,77

500 - 13,47

600 - 16,16

700 - 18,85

800 - 21,55

900 - 24,24

1.000 - 26,93

1.500 - 40,40

2.000 - 53,87

2.500 - 67,33

3.000 - 80,80

3.500 - 94,26

4.000 - 107,73

4.500 - 121,20

5.000 - 134,66

5.500 - 148,13

6.000 - 161,60

6.500 - 175,06

7.000 - 188,53

7.500 - 201,99

8.000 - 215,46

8.500 - 228,93

9.000 - 242,39

9.500 - 255,86

10.000 - 269,33

20.000 - 538,65

30.000 - 807,98

40.000 - 1.077,30

50.000 - 1.346,63

60.000 - 1.615,95

70.000 - 1.885,28

80.000 - 2.154,61

90.000 - 2.423,93

100.000 - 2.693,26

110.000 - 2.962,58

120.000 - 3.231,91

130.000 - 3.501,24

140.000 - 3.770,56

150.000 - 4.039,89

160.000 - 4.309,21

170.000 - 4.578,54

180.000 - 4.847,86

190.000 - 5.117,19

200.000 - 5.386,52

300.000 - 8.079,77

400.000 - 10.773,03

500.000 - 13.466,29

600.000 - 16.159,55

700.000 - 18.852,81

800.000 - 21.546,06

900.000 - 24.239,32

1.000.000 - 26.932,58

COMO É FEITO O PAGAMENTO DO LUCRO?

A distribuição é feita pela Caixa, que administra o fundo. Os valores são creditados e, no extrato do FGTS, aparece a informação "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".

COMO CONSULTAR SE RECEBI O LUCRO DO FGTS?

O valor pode ser consultado no aplicativo FGTS, por meio do extrato do fundo. É possível, ainda, conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa. Para cada empresa em que o trabalhador foi contratado, há uma conta vinculada aberta, é preciso observar o valor em cada conta e somar o quanto tem, ao todo.

- Abra ou baixe o aplicativo FGTS (para o primeiro acesso, é preciso criar senha)

- Clique em "Entrar no aplicativo"

- Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"

- Informe seu CPF e clique em "Próximo"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

- Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou

- O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações

- Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF", logo abaixo do saldo, e salve em seu celular

- Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas suas contas", na página inicial

- Clique sobre cada uma das empresas para abrir o extrato; em cada tela, aparecerá o saldo total

CONFIRA OS VALORES RECEBIDOS DE LUCRO DE FGTS DESDE 2017, EM R$

Ano - Distribuição do lucro do FGTS, em bilhões

2017 - 7,3

2018 - 6,2

2019 - 12,2

2020 - 7,5

2021 - 8,1

2022 - 13,2

2023 - 12,7

2024 - 15,2

Fonte: Caixa Econômica Federal