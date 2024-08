Trabalho infantil: 301 crianças e adolescentes são resgatados em PE

Uma operação do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil encontrou 301 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Agreste Pernambucano. A equipe esteve em dez feiras livres e 46 fábricas de oito municípios de Pernambuco. O trabalho de resgate iniciou em primeiro de agosto e terminou nesta quinta-feira (8).

De acordo com informações do Ministério do Trabalho e Emprego, 96% das fábricas fiscalizadas são do ramo têxtil, com predominância de facções, que são pequenas empresas que realizam apenas uma parte específica do processo de fabricação de roupas.

Nas facções, por exemplo, foram encontrados adolescentes trabalhando com máquinas e com exposição ao fogo. Segundo a equipe de fiscalização, dois deles trabalhavam em pé durante nove horas por dia manuseando uma prensa quente, com risco de queimadura e esmagamento dos membros superiores.

Do total de resgatados, havia 41 crianças com até 11 anos.

Todos os identificados na operação foram encaminhados à rede de proteção à infância e à adolescência para inclusão em políticas públicas de proteção social, saúde e educação, para garantir que eles não voltem ao trabalho infantil.

Os adolescentes com idade a partir de 14 anos conseguiram vagas em programas de aprendizagem profissional.