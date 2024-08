PIS tem mais de R$ 131 milhões para serem sacados; quem tem direito?

Mesmo após o pagamento do último lote do abono salarial em 15 de agosto, ainda há cerca de R$ 131,2 milhões do PIS disponíveis para saque. De acordo com a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 159 mil trabalhadores que têm direito ao benefício referente ao calendário de 2024 e ao exercício de 2022 ainda não retiraram o valor.

“A Caixa informa que foram pagas 21,5 milhões de parcelas para trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro, totalizando R$ 22,4 bilhões em todo o Brasil”, informou o banco em nota.

O calendário de pagamento começou em fevereiro e terminou em agosto. No entanto, o benefício continua disponível para saque até 27 de dezembro deste ano. Após essa data, será necessário aguardar o próximo calendário, que ainda não foi definido pelo governo federal.

VALORES DOS BENEFÍCIOS

O valor do benefício varia de R$ 118,00 a R$ 1.412,00, dependendo do número de meses trabalhados no ano-base de 2022. A consulta pode ser feita através da Carteira de Trabalho Digital e do portal gov.br. Neste ano, estima-se que cerca de 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial, totalizando R$ 27 bilhões em pagamentos entre o PIS e o Pasep.

Os trabalhadores de empresas privadas recebem o PIS (Programa de Integração Social) pela Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos recebem o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) pelo Banco do Brasil.

O Banco do Brasil informou que apenas o Ministério do Trabalho e Emprego pode fornecer informações sobre os beneficiários do Pasep que ainda não sacaram o benefício. Até o momento, o ministério não divulgou esses dados.

QUEM TEM DIREITO

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir da data do primeiro vínculo.

Ter recebido, de empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep, até dois salários-mínimos (R$ 2.824) de remuneração mensal no período trabalhado.

Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2022.

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

COMO CONSULTAR

A Caixa disponibiliza a consulta do pagamento pelos seguintes canais:

App Caixa Tem

App Caixa Trabalhador

Portal do Cidadão: cidadao.caixa.gov.br

A consulta também pode ser feita através da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.



