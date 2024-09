Gigantes dos EUA pedem tarifas antidumping sobre aço plano brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas das principais produtoras de aço dos Estados Unidos entraram com uma petição nesta terça-feira (5) junto ao Departamento de Comércio e à Comissão de Comércio Internacional do país para aplicar tarifas antidumping sobre as importações de aço laminado plano resistente à corrosão de dez países, incluindo o Brasil.

As empresas alegam que o aumento das importações desse tipo prejudicou a produção, os preços e os lucros do setor siderúrgico dos EUA. Também são alvos da ação a Austrália, o Canadá e o México.

Estão representadas na petição a Steel Dynamics, Nucor, US Steel, Wheeling-Nippon Steel e o sindicato dos trabalhadores do setor. Os órgãos responsáveis ainda precisam acatar a ação, e o processo pode levar mais de um ano para ser concluído.

"Entre o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024, as importações de aço resistente à corrosão dos dez países cresceram de menos de 1,25 milhão de toneladas para quase 2 milhões de toneladas, um aumento significativo de 57%", disse em nota o diretor de operações da Steel Dynamics, Barry T. Schneider.

Procurados, o Instituto Aço Brasil (associação das siderúrgicas do país) e o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) não se manifestaram até a publicação deste texto.

"As tarifas podem afetar todos os exportadores brasileiros, porque atingiriam uma das principais categorias de aço exportado pelo país", disse Welber Barral, sócio do escritório Barral Parente Pinheiro Advogados e ex-secretário de Comércio Exterior.

Segundo dados do MDIC, das 2,5 milhões de toneladas de aço exportadas pelo Brasil entre janeiro e março deste ano, 269 mil (cerca de 10%) foram de produtos planos. Os EUA são o principal destino das exportações do produto.

A Steel Dynamics diz que a demanda de mercado anual dos EUA para esses produtos é de mais de 20 milhões de toneladas.

O Departamento de Comércio dos EUA vai determinar se dará início às investigações solicitadas em até 20 dias. A Comissão de Comércio Internacional tem um prazo de 45 dias para dar um parecer sobre a petição. O processo deve ser concluído até outubro de 2025.

Em janeiro, o governo brasileiro anunciou que os EUA revogaram o direito antidumping aplicado desde 1992 às importações brasileiras de tubos de aço com a cobrança de uma sobretaxa de 103,4%.

A medida foi tomada partir da conclusão, defendida pelo governo brasileiro, de que a extinção da medida não implicaria dano à industria norte-americana.

Leia Também: BPC, pago pelo INSS, não é aposentadoria; entenda a diferença e veja quem pode ter a renda cortada