Shopee aumenta concorrência com entregas rápidas em São Paulo

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Shopee está lançando uma opção de entrega rápida para seus consumidores e vendedores localizados na região metropolitana de São Paulo, que possibilita receber produtos no mesmo dia ou no dia seguinte da compra.

É preciso usar o filtro de "entrega rápida" no aplicativo. Os itens disponíveis são comercializados por vendedores locais e há opções de supermercado até eletrônicos.

"Dependendo da região, do consumidor e do vendedor, os produtos poderão exibir os selos 'chega hoje' ou 'chega amanhã'. A informação também aparece é exibida na página de detalhes do item ou durante o processo de finalização da compra", explica a empresa em nota.

Os vendedores que desejam participar do projeto devem estar localizados na região coberta e habilitar a modalidade na central do vendedor. O passo a passo para os vendedores é o seguinte:

- Vá em "configurações da loja";

- Acesse a opção de "envio" e, em seguida, "canal logístico";

- Selecione a opção de "entrega direta"

É possível selecionar os itens que quer disponibilizar para entrega rápida, a capacidade de envio e o horário-limite para pedidos. Todas as entregas nesta modalidade são feitas pelo vendedor.

Os concorrentes Mercado Livre e Magazine Luiza já ofereciam o sistema de entrega no dia seguinte -e até no mesmo dia- em alguns casos.

No segundo trimestre deste ano, a operação brasileira da Shopee parou de perder dinheiro a cada pedido, se tornando lucrativa.