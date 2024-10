Se não der resultado com regulamentação, acabaremos com isso, diz Lula sobre bets

(FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (6) que uma proposta para regulamentação das plataformas de aposta online deve estar pronta na próxima semana.

Segundo ele, se a regulamentação não trouxer resultados no sentido de impedir o vício nos jogos e a perda de dinheiro das famílias, o governo vai acabar com as chamadas bets. Lula não detalhou, no entanto, o que isso significa.

"Isso [vício em jogos] é uma doença que nós temos que tratar também com o aspecto da saúde. Da forma que nós estamos tratando a regulamentação", disse a jornalistas após votar em seu colégio eleitoral, em São Bernardo do Campo nesta manhã.

"Na semana que vem deve estar totalmente pronta a regulamentação. Vamos ver o resultado. Se não der resultado regulamentando, nós acabaremos com isso", afirmou. "Eu não terei nenhuma dúvida de acabar definitivamente com isso", afirmou em outro momento.

Lula indicou, no entanto, que prefere uma saída via regulamentação, porque, assim como ocorre no mundo inteiro, as pessoas devem ter a liberdade de apostar. Ele disse, ainda, que é difícil proibir, já que mesmo jogos que hoje são vetados por lei continuando existindo, como as apostas em briga de galo.

"Neste país é proibido jogo do bicho e todo mundo sabe que de manhã vai comprar pão e faz uma fezinha até no papel do pão", ponderou.

"Eu não quero impedir o povo de fazer aposta, porque o povo gosta de apostar. Agora, o que eu não posso é permitir que as apostas se transformem em uma doença", emendou.

O presidente citou casos que ele conhece de pessoas que perderam casa, carro e que usavam o salário inteiro em apostas.

Sobre o uso do Bolsa Família nas bets, Lula disse que não admite essa ideia. Ele indicou, porém, que esses casos são pontuais.

O presidente lembrou que muitas vezes quem recebe o benefício social são as mulheres, e que elas dificilmente vão gastar o dinheiro do filho para jogar.

"A mulher não vai trocar o certo pelo duvidoso. Ela não vai trocar os R$ 10 que ela tem na perspectiva de ganhar R$ 100", disse.

Segundo dados do Banco Central, em agosto, os beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3 bilhões com as bets. Um estudo da LCA feito a pedido do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, no entanto, aponta que o valor efetivamente gasto foi bem menor, de R$ 210 milhões, já que o BC não levou em consideração o dinheiro devolvido em forma de prêmios.

Lula também afirmou que governo espera tirar do ar cerca de 2.000 sites de apostas do país ainda neste mês.

Leia Também: Lula: 'Semana que vem regulação das bets deve estar pronta'