Descubra como consultar e resgatar seu dinheiro esquecido em bancos

Muitas pessoas nem imaginam, mas podem ter dinheiro esquecido em contas bancárias antigas ou instituições financeiras, como cooperativas e corretoras. Segundo o Banco Central do Brasil (BC), até o momento, cerca de R$ 8,5 bilhões aguardam para ser resgatados, com muitos brasileiros sequer sabendo que têm direito a esse valor. Se você está curioso para saber se tem dinheiro a receber, o processo é simples e pode ser feito online, pelo Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central.

Aqui está um guia completo para você descobrir se tem algum valor esquecido e como resgatá-lo:

O que é o Sistema de Valores a Receber (SVR)?

O SVR é uma plataforma criada pelo Banco Central para ajudar cidadãos e empresas a consultarem se têm valores a receber que ficaram "esquecidos" em bancos ou outras instituições financeiras. Esses valores podem ser originados de:

Contas bancárias encerradas com saldo;

Restituição de cobranças indevidas;

Cotas de consórcios;

Cooperativas de crédito;

Corretoras e outras instituições financeiras.

Quem pode consultar?

A consulta pode ser realizada por:

Pessoas físicas (usando CPF e data de nascimento);

Empresas (usando CNPJ e data de abertura);

Representantes legais de pessoas falecidas e de empresas encerradas.

Como consultar se você tem dinheiro esquecido?

A consulta é rápida e feita exclusivamente online, pelo site do Sistema de Valores a Receber. Siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse o site oficial do SVR

O primeiro passo é acessar o site do Sistema de Valores a Receber, que é exclusivo para essa finalidade: www.valoresareceber.bcb.gov.br. Não é possível fazer essa consulta pelo site principal do Banco Central ou pelo sistema Registrato.

2. Informe seus dados

Para consultar se você tem dinheiro esquecido, basta informar os seguintes dados:

CPF e data de nascimento (para pessoas físicas);

CNPJ e data de abertura (para empresas).

3. Faça seu cadastro no Gov.br

Se for a primeira vez que você utiliza o sistema, será necessário fazer login utilizando uma conta no Gov.br. Caso ainda não tenha uma, você pode se cadastrar gratuitamente no site ou baixar o aplicativo Gov.br (disponível no Google Play e na App Store).

É importante que o cadastro tenha nível prata ou ouro para poder solicitar os valores. Se você já tem uma conta Gov.br, basta fazer login com suas credenciais.

4. Acesse "Meus Valores a Receber"

Após realizar o login, você verá a seção "Meus Valores a Receber", onde estarão disponíveis as informações sobre possíveis valores esquecidos em seu nome ou no nome da empresa. Nessa tela, você poderá visualizar:

O valor a receber;

O nome da instituição financeira que deve devolver o valor;

Informações de contato da instituição;

A origem do valor (como saldo de contas encerradas ou cobranças indevidas).

5. Solicite o valor

Se houver valores a receber, o sistema apresentará as opções para solicitar a devolução. Dependendo do caso, o site pode sugerir que você utilize uma chave Pix para receber o dinheiro de forma rápida. Se essa opção não estiver disponível, você precisará entrar em contato diretamente com a instituição financeira responsável para providenciar o pagamento.

6. Salve o comprovante

Após solicitar o resgate do valor, você poderá visualizar e salvar um comprovante que contém todas as informações sobre o processo, incluindo o valor a receber, os detalhes da instituição financeira e o protocolo de solicitação. Esse comprovante pode ser salvo no computador, impresso ou compartilhado por e-mail e aplicativos de mensagens.

E se o dinheiro não for resgatado?

Caso você não solicite os valores dentro do prazo estabelecido, o dinheiro será transferido para o Tesouro Nacional. No entanto, há ainda um período adicional em que o titular pode solicitar o resgate, com a publicação de editais pelo Ministério da Fazenda.

Portanto, é importante verificar suas contas o quanto antes e evitar que o dinheiro fique em definitivo com o governo.

