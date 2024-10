Reforma tributária e crédito aumentarão crescimento do Brasil, diz Haddad

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (18) que a reforma tributária aumentará o percentual de crescimento anual do Brasil em ao menos 0,5%. "Se o Brasil vai crescer 2,5% ou 3%, pode colocar aí mais 0,5% por conta da reforma tributária", afirmou.

A declaração foi feita durante o evento Acredite no seu Negócio, no Allianz Parque, em São Paulo. A iniciativa faz parte do Programa Acredita, voltado para crédito com taxas de juros menores para usuários do CadÚnico (Cadastro Único do governo federal), empresas de pequeno porte e MEIs (Microempreendedores Individuais). O evento também contou com a participação do presidente Lula (PT).

Haddad afirmou que iniciativas como o Acredita também contribuem para o crescimento econômico.

"A questão do crédito é outra coisa que colocará mais um tijolinho em nosso PIB potencial", disse Haddad. "Tudo isso está em linha com o desejo de colocar a potencialidade de crescimento do país em patamar superior."

O governo pretende buscar líderes do Congresso Nacional para evitar que medidas de cortes de gastos atrasem a regulamentação da tributária nas duas Casas. O temor é que haja ruído adicional em momento que o governo precisa que dê tudo certo nas votações no Congresso.

Os ministros da área econômica ficaram de bater o martelo nas medidas com o presidente Lula depois do segundo turno das eleições municipais, mas há uma cautela adicional para não prejudicar a votação dos dois projetos de regulamentação da reforma. Além disso, o Congresso tem que aprovar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o Orçamento de 2025 até o fim do ano legislativo, em 22 de dezembro.