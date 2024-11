Dólar e bitcoin disparam com vitória de Trump em estados-chave; euro recua

(FOLHAPRESS) - As Bolsas de valores na Ásia subiram rapidamente, o dólar se valorizou em relação às principais moedas e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA cresceram, à medida que os investidores se posicionam para uma possível vitória do ex-presidente Donald Trump.

As movimentações decorreram da vantagem de Trump em estados-chave (como Geórgia e Carolina do Norte), que coincidiu com o horário de negociação asiático, emolduram projeções do mercado.

Há uma expectativa de que as políticas antimigração e de redução de impostos, propostas por Trump, pressionem a inflação. Adicionalmente, o mercado é otimista quanto a uma nova rodada de cortes nos juros pelo FED, o Banco Central americano.

Ações e rendimentos dos títulos do governo subiram ligeiramente. O bitcoin disparou para máximas recordes na Ásia –movimento associado à possibilidade de estímulo econômico sob uma administração do republicano.

O dólar se valorizou em relação ao iene japonês, peso mexicano e ao yuan chinês.

Os futuros do S&P 500 ESc1 e do Nasdaq NQc1 subiram mais de 1%. Wall Street aposta que, além dos cortes de impostos prometidos pelo ex-presidente, haverá menos regulamentações corporativas.

Já as ações europeias demonstram menos entusiasmo, uma vez que as políticas tarifárias de Trump, se implementadas, podem desencadear uma guerra comercial global e ameaçar as exportações da União Europeia.

Os futuros do EUROSTOXX 50 STXEc1 perderam 0,61%, enquanto DAX FDXc1 caíram 0,55% e FTSE FFIc1 ficaram estáveis.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos US10YT=RR saltaram para uma máxima em quatro meses, atingindo de 4,471% e superando o topo da semana passada, de 4,388%. Os rendimentos dos títulos de dois anos US2YT=RR subiram para 4,312%, de 4,189% no final de Nova York.

Andrew Brenner, chefe de renda fixa internacional na National Alliance Securities, disse ao The New York Times que a reação inicial favorece Trump.

Os analistas assumem que os planos do republicano para imigração restrita, cortes de impostos e tarifas abrangentes, se implementados, jogam mais pressão sobre a inflação e os rendimentos dos títulos do que as políticas de centro-esquerda de Harris.

As propostas de Trump também tenderiam a valorizar o dólar e potencialmente limitar o quão baixas as taxas de juros dos EUA poderiam eventualmente ser reduzidas.

"À medida que os primeiros resultados chegam, mesmo que nenhum deles seja surpreendente, estamos vendo os rendimentos dos títulos do Tesouro subindo um pouco, o dólar se fortalecendo, o bitcoin subindo", disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão, MIAPJ0000PUS recuou 0,68%, enquanto o Nikkei do Japão .N225 subiu 2,4% com a queda do iene.

Nos mercados de câmbio, o índice do dólar disparou 1,6% para 105,19 =USD, a maior alta diária desde o início de 2023. O euro caiu 1,57% para $1,0757 EUR=EBS, recuando de uma máxima de um mês de $1,0937 atingida durante a noite.

O dólar subiu 1,37% em relação ao iene japonês para 153,68 ienes JPY=EBS, afastando-se ainda mais de uma baixa de 151,34. USD/

O Bitcoin BTC= subiu 8,54% para atingir um recorde de U$75.060. Trump é visto como mais ativamente favorável às criptomoedas do que Harris.

O dólar ganhou 1,15% em relação ao yuan offshore CNH=D3 para 7,1801, provocando relatos de que os bancos chineses estavam vendendo dólares para desacelerar a queda do yuan.

A China é vista na linha de frente do risco tarifário, e sua moeda, em particular, está sendo negociada em um fio de navalha, com volatilidade implícita contra o dólar CNHSWO= em máximas históricas.

Os mercados de ações chineses dispararam, já que os investidores esperam que uma reunião dos principais formuladores de políticas em Pequim nesta semana aprove o refinanciamento da dívida e os gastos do governo local. As blue chips chinesas .CSI300 subiram 0,2%.

Os preços do ouro estavam instáveis, com uma queda de 0,16% para $2.739,16 a onça XAU=, longe do pico recente de $2.790,15. GOL/.

A forte alta do dólar pressiona os preços do petróleo e de outras commodities, encarecendo os preços. O petróleo dos EUA CLc1 caiu US$ 1,05, para US$ 70,93 por barril, enquanto o Brent LCOc1 caiu US$ 1,14, para US$ 74,41.

