Promoção do Burger King oferece batata e cebola frita para candidatos do Enem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderão receber uma porção de batatas fritas ou anéis de cebola gratuitamente, após a realização de suas provas, com a nova promoção do Burger King. A recompensa poderá ser retirada na próxima segunda-feira (11).

A promoção acontece por meio de uma parceria entre o restaurante e a Faculdade Anhanguera, que tem como objetivo combater o elevado número de abstenções nas provas dos últimos anos. No ano passado, o primeiro dia de provas contou com um índice de 28,1% abstenções. Neste ano, a taxa foi de 26,6%.

Para participar, é necessário que os candidatos apresentem no balcão ou no drive thru do restaurante um dos cadernos deste ano da prova. Apenas um brinde poderá ser retirado por CPF, mas o documento não será retido pela rede no momento de retirada do alimento.

No mês de outubro, a rede de fast food promoveu uma ação semelhante, com o nome "Compro seu Voto", ao distribuir batatas e onion rings para os eleitores que apresentassem um comprovante da eleição de 2024.

"Com mais essa ação, o BK participa de forma genuína das conversas do momento de uma maneira relevante e, de quebra, ainda cumpre um papel social importantíssimo para o futuro dos estudantes", afirma Igor Puga, diretor de marketing da ZAMP, master franqueada do Burger King no Brasil.

Além dos itens de graça, a campanha também contará com cerca de 5.000 promotores da Faculdade Anhanguera que distribuirão cupons de desconto especiais nos principais pontos de prova.

Pedro Ferraz, sócio e diretor Comercial da Cogna, detentora da Faculdade Anhanguera, diz que a instituição mantém firme seu propósito de ampliar o acesso à educação em todo o país e estabelecer parcerias que contribuam para a jornada dos estudantes.

"O Enem se tornou uma das principais portas para a realização do sonho de cursar uma graduação no Brasil. Neste momento decisivo, nossa parceria com o Burger King busca reconhecer o empenho dos alunos e apoiá-los enquanto se preparam para transformar o futuro", afirma.