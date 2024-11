G20 no RJ: O que é, quando acontece, principais temas e líderes presentes

O Rio de Janeiro se prepara para sediar a cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024. Este é um dos encontros mais importantes no cenário político e econômico global. A reunião reúne líderes das maiores economias do mundo, além de países convidados e organizações internacionais, para discutir questões cruciais sobre desenvolvimento sustentável, recuperação econômica e cooperação global.

O que é o G20?

O G20 (Grupo dos Vinte) é um fórum que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, representando cerca de 85% do PIB global, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial. Criado em 1999, o grupo foi concebido para promover a estabilidade econômica e financeira mundial e, desde 2008, realiza cúpulas anuais com a presença de chefes de Estado.

Por que o G20 no Rio é importante?

Esta será a primeira vez que o Brasil sediará a cúpula do G20. O evento ocorre sob a presidência rotativa brasileira, que neste ano adota o tema "Crescimento Sustentável e Inclusivo". A escolha do Rio de Janeiro como sede destaca a importância do Brasil como um ator central em debates globais, especialmente em áreas como meio ambiente, transição energética e segurança alimentar.

Quais temas serão discutidos?

Os líderes do G20 abordarão questões prioritárias para a cooperação internacional. Entre os principais tópicos esperados estão:

Mudanças climáticas: estratégias para cumprir as metas do Acordo de Paris e avançar na transição para economias de baixo carbono.

Energia renovável: iniciativas para ampliar o uso de fontes limpas e sustentáveis.

Segurança alimentar: soluções para mitigar a crise global de alimentos e garantir acesso a recursos básicos.

Reformas econômicas: propostas para melhorar a regulação financeira e o comércio internacional.

Inclusão digital: combate às desigualdades no acesso à tecnologia e fortalecimento da economia digital.

Quem estará presente?

Além do anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o evento contará com a presença de líderes das principais economias do mundo, incluindo:

Joe Biden (Estados Unidos)

Xi Jinping (China)

Rishi Sunak (Reino Unido)

Narendra Modi (Índia)

Emmanuel Macron (França)

Olaf Scholz (Alemanha)

Giorgia Meloni (Itália)

Também participarão representantes de países convidados, como a Argentina e a Espanha, além de organizações internacionais como a ONU, o FMI e o Banco Mundial.

Impacto para o Brasil e o Rio de Janeiro

A realização da cúpula do G20 no Rio representa uma oportunidade estratégica para o Brasil reafirmar sua relevância no cenário global. O evento também deve impulsionar o turismo e a economia da cidade, consolidando o Rio como um local para sediar eventos de grande porte.

Com os olhos do mundo voltados para o Brasil, a cúpula do G20 em 2024 promete ser um marco na cooperação internacional, buscando soluções para desafios globais e promovendo um futuro mais sustentável e inclusivo.

Leia Também: Cúpula de Líderes do G20 começa nesta segunda