Novo plano de investimentos da Petrobras deve reforçar foco em petróleo

(FOLHAPRESS) - O primeiro plano de investimentos da Petrobras sob a gestão Magda Chambriard amplia o investimento em produção e refino de petróleo e reduz o apetite por energias renováveis, seguindo a máxima de que "toda gota de petróleo conta", já adiantada pela direção da estatal.

A diretoria da estatal deve propor ao conselho ainda um aumento de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 28 bilhões) ao limite de endividamento da companhia, hoje em US$ 65 bilhões (R$ 370 bilhões), alegando que precisa de maior flexibilidade.

A versão final do plano para o período entre 2025 e 2029 será debatida pelo conselho de administração da companhia na próxima quinta-feira (21), mas a Folha de S.Paulo teve acesso a conceitos e números de versão preliminar já discutida dentro da companhia.

É aguardada com expectativa pelo mercado já que sinalizará a capacidade da empresa para distribuir tanto os dividendos extraordinários retidos no início do ano quanto a remuneração pelo lucro dos próximos anos.

Essa verão propõe de US$ 111 bilhões (R$ 640 bilhões), contra US$ 102 bilhões (R$ 580 bilhões) da versão anterior, e mantém a previsão de distribuição de ao menos US$ 45 bilhões (R$ 256 bilhões) em dividendos ordinários e de até US$ 10 bilhões (R$ 57 bilhões) em dividendos extraordinários.

A área de exploração e produção teria um orçamento de US$ 77 bilhões (R$ 440 bilhões), com US$ 7,9 bilhões (R$ 45 bilhões) destinados à busca por novas reservas em bacias do Sudeste, em novas fronteiras como a bacia de Pelotas e as bacias da margem equatorial brasileira e em projetos na África.

A expectativa é repor reservas para tentar manter uma produção média na casa dos 3,2 milhões de barris de petróleo e gás por dia na próxima década, quando os campos gigantes do pré-sal começam a entrar em declínio.

Na área de refino, o investimento proposto na versão preliminar do plano sobe de US$ 17 bilhões (R$ 97 bilhões) para US$ 20 bilhões (R$ 114 bilhões), com o avanço de obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e no Complexo Boaventura, antigo Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro).

A direção da empresa propõe ainda um reforço na estratégia de diversificação das atividades, com investimentos em petroquímica e fertilizantes, abandonados no governo Jair Bolsonaro, mas no foco da política desenvolvimentista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesse sentido, a Petrobras aprovou em outubro a retomada da construção da unidade de fertilizantes de Três Lagoas (MS) suspensas desde 2015, com investimento previsto em R$ 3,5 bilhões. Antes, havia aprovado retomada das operações da Araucária Nitrogenados, no Paraná.

A proposta inicial prevê manutenção do orçamento de US$ 11 bilhões (R$ 62 bilhões) para projetos de baixo carbono, mas com foco na descarbonização das atividades da companhia. A percepção é que o investimento em geração de energia solar ou eólica já não é tão atrativo.

O retorno a esses segmentos após a venda de ativos no governo Bolsonaro foi aprovado pela gestão Jean Paul Prates sob o argumento de que a empresa precisa se posicionar para um cenário de transição energética, como vêm fazendo as empresas europeias.

A gestão Magda, porém, entende que o petróleo ainda seguirá com papel importante na economia pelas próximas décadas e reforçou a defesa pela "transição energética justa", termo apropriado pelo setor de petróleo para defender o direito de continuar produzindo "energia barata,confiável e acessível".

Tem o apoio da área energética do governo e do próprio presidente da República, que vê no dinheiro do petróleo uma fonte de investimentos em projetos geradores de emprego, apesar do esforço para consolidar o Brasil como líder em um novo cenário de economia verde.

Em entrevista nesta quinta (13), Magda disse que os números do plano não estão fechados ainda e só serão definidos, de fato, na reunião do conselho da próxima semana.

Ela defendeu que a exploração e produção de petróleo "não é incongruente" com preservação do meio ambiente. "A Petrobras zela pelo clima", afirmou, enumerando uma série de projetos ambientais patrocinados pela empresa.

Magda disse que a Petrobras aderiu aos compromissos de descarbonização do Acordo de Paris e tem como meta zerar suas emissões líquidas de petróleo em 2050. "É perfeitamente possível e desejável conciliar a liderança na transição energética justa com a exploração responsável de petróleo e gás."

