Trump ameaça Brics com tarifas 'de 100%' em importações

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os países membros do Brics devem se comprometer a não criar ou apoiar uma moeda alternativa ao dólar, ameaçando impor tarifas de 100% caso desobedeçam. Trump publicou em sua rede social, Truth Social, que o dólar americano continuará sendo insubstituível no comércio internacional e que qualquer nação que tentar substituí-lo perderá acesso ao mercado norte-americano. Atualmente, o Brics é composto por 10 países, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

O Brasil, que assume a presidência do bloco em 2025, busca desenvolver meios de pagamento alternativos para reduzir a dependência do dólar nas transações entre os membros. Durante uma cúpula em outubro na Rússia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de mecanismos para compensações em moedas locais. Além disso, o Brasil pretende fortalecer o Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, liderado atualmente por Dilma Rousseff. Apesar das declarações de Trump, o governo brasileiro ainda não comentou o assunto.

The idea that the BRICS Countries are trying to move away from the Dollar while we stand by and watch is OVER. We require a commitment from these Countries that they will neither create a new BRICS Currency, nor back any other Currency to replace the mighty U.S. Dollar or, they…