INSS inscreve até 15 de janeiro para vagas de estágio; veja regras

(FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) inscrevem, até 15 de janeiro, para vagas de estágio em nível médio, superior e técnico. As oportunidades são em cadastro de reserva.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do CIEE. O processo seletivo é realizado em duas etapas e não garante convocação ou contratação, pois não há uma ordem classificatória. Há bolsa-auxílio de até R$ 1.125,69, dependendo do nível de escolaridade e da vagas escolhida.

Após a inscrição, será feita uma triagem com base em dados como localização, curso, horário escolar e requisitos da vaga. Veja os requisitos gerais paras as vagas de estágio no INSS.

*

VEJA AS REGRAS PARA SER CONTRATADO NO ESTÁGIO DO INSS

´

A idade mínima para pré-inscrição é de 16 anos completos, conforme a Resolução nº 1 do CNE/CEB;

Os candidatos devem ser brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros com visto permanente;

É necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, conforme aplicável;

Os candidatos devem estar matriculados e frequentando cursos em instituições de ensino médio, técnico ou superior;

É obrigatório residir na mesma cidade do local de estágio escolhido.O processo seletivo tem 30% das vagas reservadas para pessoas negras (pretas ou pardas) e 10% para pessoas com deficiência.

Candidatos com deficiência devem optar pela cota na inscrição e seguir todas as etapas de habilitação. Na convocação, é necessário apresentar laudo médico detalhado e, para deficiência auditiva, exame de audiometria. Falta de comprovação resulta em perda do direito à vaga reservada, mantendo o candidato na lista geral.

No caso das reserva de vagas para pessoas pessoa negras, os candidatos devem preencher e enviar formulário de autodeclaração na inscrição. Declarações falsas resultam em eliminação e possíveis sanções após procedimento administrativo com direito à defesa.

CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

As contratação pelo INSS pode são em carga horária de quatro ou seis hoje diárias, com jornada de 20 ou 30 horas semanais. Será pago a todos os estudantes contratados o auxílio para transporte no valor de R$ 10 por dia trabalhado presencialmente.

O valor da bolsa-auxílio (equivalente ao salário para os programas de estágio) varia conforme as cargas horárias e o nível de escolaridade da vaga.Nível - Quatro horas diárias - Seis horas diárias

Médio e técnico - R$ 486,05 - R$ 694,36

Superior - R$ 787,98 - R$ 1.125,69

LOCAIS E CURSOS DISPONÍVEIS

Para os alunos do ensino médio regular e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), há vagas disponíveis em cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A lista completa está no regulamento do processo seletivo.

As localidades disponíveis para as vagas de níveis superior e técnico incluem, além dos estados citados, Tocantins e Amapá. O processo para essas vagas tem como requisito determinadas áreas do conhecimento. Ao todo são 33 cursos de formação disponíveis. INSS também levará em conta o semestre em que aluno está matriculado.

CONFIRA OS CURSOS:

CURSOS - SEMESTRES

Técnico em administração - 1° ao 3°

Técnico em agropecuária - 1° ao 3°

Técnico em design gráfico - 1° ao 3°

Técnico em edificações - 1° ao 3°

Técnico em eventos - 1° ao 3°

Técnico em informática - 1° ao 3°

Técnico em programação de jogos digitais - 1° ao 3°

Técnico em serviços jurídicos - 1° ao 3°

Administração - 1° ao 7°

Arquitetura e urbanismo - 1° ao 9°

Ciência da computação - 1° ao 7°

Ciências contábeis - 1° ao 7°

Ciências econômicas - 1° ao 7°

Cinema e audiovisual - 1° ao 5°

Comunicação social - Publicidade e propaganda - 1° ao 7°

Comunicação social - Jornalismo - 1° ao 7°

Direito - 1° ao 9°

Engenharia civil - 1° ao 9°

Engenharia da computação - 1° ao 9°

Gestão da tecnologia da informação - 1° ao 7°

Letras - 1° ao 7°

Logística - 1° ao 3°

Pedagogia - 1° ao 7°

Psicologia - 1° ao 9°

Serviço social - 1° ao 7°

Sistemas de informação - 1° ao 7°

Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas - 1° ao 4°

Tecnologia em defesa cibernética - 1° ao 4°

Tecnologia em gestão comercial - 1° ao 3°

Tecnologia em processos gerenciais - 1° ao 3°

Tecnologia em sistemas para internet - 1° ao 5°

Tecnólogo em gestão pública - 1° ao 3°

Tecnólogo em recursos humanos - 1° ao 3°

Leia Também: Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2