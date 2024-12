Carro que custa o equivalente a R$ 45 mil conquista nota máxima em segurança na Índia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um autêntico carro popular conquistou nota máxima no teste de colisão promovido pelo Global NCAP (organização que avalia a segurança dos automóveis por meio de crash tests).

O modelo foi o sedã compacto Suzuki Dzire, que é produzido e vendido na Índia. O veículo é comercializado pelo equivalente a R$ 45 mil naquele mercado, concorrendo com o Citroën C3.

O carro marca a evolução da Maruti, que produz os carros indianos da marca japonesa. Em testes realizados há três anos, outros veículos da montadora receberam nota mínima ou apenas uma estrela de cinco possíveis na mesma avaliação.

O Dzire é equipado com controles de tração e de estabilidade, seis airbags e assistente de partida em rampa desde a versão mais simples.

Seu motor 1.2 a gasolina tem 81 cv de potência, sendo equivalente às opções 1.0 flex disponíveis no Brasil. Não é muito, mas o baixo peso (920 quilos na opção de entrada) deve colaborar para um bom desempenho.

Há quatro versões disponíveis na Índia, e a mais cara custa o equivalente a R$ 69 mil. Essa opção vem com teto solar elétrico, faróis com LEDs, saída traseira do ar-condicionado e rodas de 15 polegadas.

Embora tenha carroceria sedã, o tamanho do Dzire é equivalente ao de um hatch compacto nacional. O modelo indiano tem 3,99 m de comprimento, mesma medida do Fiat Argo. O porta-malas do Suzuki comporta 382 litros de bagagens.

Com base nos valores cobrados por modelos disponíveis tanto no Brasil como na Índia, é possível calcular que, caso fosse comercializado no mercado nacional, o Suzuki Dzire custaria aproximadamente R$ 75 mil. Seu motor seria 1.0 flex, para se encaixar em uma faixa menor de tributação.

O Citroën C3, por exemplo, é anunciado por R$ 77.590, mas comercializado por a partir de R$ 70.590. O modelo, que é equipado com airbags frontais e controle e estabilidade, recebeu nota zero no crash test promovido pelo Latin NCAP em 2023.

