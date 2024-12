Conquistou vaga temporária? Veja dicas para permanecer e ser efetivado

Durante o período de fim de ano, muitas empresas contratam trabalhadores temporários para atender à demanda crescente de serviços e vendas, especialmente no comércio e no setor de serviços. No entanto, para aqueles que buscam garantir a permanência após essa fase, é importante adotar atitudes que possam demonstrar comprometimento e agregar valor à organização. Para especialistas em recursos humanos, o comportamento proativo e a adaptação às necessidades da empresa são fundamentais para a chance de efetivação.

De acordo com o professor do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, Adriano César Augusto Ramires, a temporada de fim de ano oferece uma excelente oportunidade para trabalhadores que querem crescer mostrarem seu potencial. "Muitas empresas contratam temporários com a intenção de avaliar seu desempenho para possíveis vagas efetivas. Quem se destaca, além de cumprir as funções designadas, demonstra espírito de equipe e comprometimento com os objetivos da empresa, tem mais chances de ser convidado a permanecer", explica Adriano que dá dicas de como garantir a vaga permanente após o período quente de movimentação nas contratações de fim de ano:



Cumprir os prazos e metas estabelecidas: O cumprimento de prazos e a entrega de resultados são pontos cruciais em qualquer função. Se o trabalhador demonstrar competência em suas atividades e superar expectativas, a chance de ser efetivado aumenta consideravelmente.



Ser proativo: Demonstrar iniciativa ao se antecipar às necessidades da equipe e da empresa é altamente valorizado. Sugerir melhorias, assumir responsabilidades extras e estar disponível para ajudar sempre que necessário mostra comprometimento com o sucesso do time.



Entender a cultura organizacional: Adaptar-se ao ambiente de trabalho e entender as normas e valores da empresa são aspectos importantes para quem deseja continuar após o contrato temporário. Isso inclui atitudes como ter uma postura profissional e ser engajado nas atividades.



Manter uma comunicação aberta com seu supervisor: Buscar feedback constante é uma maneira eficaz de se ajustar e melhorar no dia a dia. O diálogo transparente com seu superior pode ajudar a identificar áreas de melhoria e reforçar seu desejo de ser efetivado.



Cultivar o relacionamento interpessoal: Demonstrar boa convivência com os colegas de trabalho é um diferencial. Um ambiente de trabalho harmônico é fundamental para a produtividade, e os empregadores frequentemente observam como os temporários interagem com a equipe.



Focar no aprendizado e crescimento: Estar disposto a aprender e melhorar suas habilidades, buscando treinamento ou ajuda quando necessário, demonstra que o trabalhador está interessado em evoluir dentro da empresa.



Embora a contratação de temporários tenha um caráter específico de atender à demanda sazonal, o especialista aponta que as empresas devem estar abertas à possibilidade de efetivar trabalhadores temporários que demonstram alto desempenho, comprometimento e adaptação à cultura da organização. Isso beneficia tanto o colaborador, que encontra estabilidade, quanto a empresa, que mantém um profissional que já conhece seus processos e valores. “A temporada de fim de ano é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou buscar uma efetivação. Para aqueles que se dedicam a entregar um trabalho de qualidade, com espírito de equipe e foco nos objetivos da empresa, a chance de permanecer no posto após o término do contrato temporário é significativamente maior”, finaliza o docente.