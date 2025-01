Motoristas de SP já podem pagar o IPVA 2025 nos bancos; veja calendário de vencimentos

ANA PAULA BRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025. Quem optar pelo pagamento à vista em janeiro terá desconto de 3%. O imposto é uma obrigação anual para os proprietários de veículos. O contribuinte que não quitar o imposto estará sujeito a multa.

Neste mês, também vence a primeira parcela para quem decidir pagar o tributo parcelado. É possível pagar o imposto em até cinco vezes. Quem não parcelar em janeiro precisa pagar o IPVA à vista em fevereiro.

O pagamento do IPVA segue o final da placa do veículo e pode ser feito nos caixas eletrônicos, aplicativos de banco ou nas agências bancárias com do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Também é possível pagar por Pix, por meio de QR Code com duração de 15 minutos. Ao ler o QR code com o aplicativo de banco ou instituição de pagamento, aparecerá a informação de que o pagamento é destinado à "Secretaria da Fazenda e Planejamento", sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

O pagamento pode ainda ser feito em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo).

A consulta ao valor do imposto pode ser feita no site da Fazenda estadual, neste link, ou na rede bancária, nos caixas eletrônicos, sites ou aplicativos de bancos. É preciso informar o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e a placa do veículo.

Para veículos de carga, como caminhões, o pagamento pode ser feito em até cinco parcelas, com vencimentos em março, maio, julho, agosto e setembro. Para o pagamento integral antecipado em janeiro é concedido desconto de 3% -o calendário começa em 13 de janeiro e segue até o dia 24. O vencimento em cota única, sem desconto, é 22 de abril.

Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Já os veículos novos adquiridos em 2025 terão desconto de 3% para pagamento integral até o quinto dia útil após a emissão da nota fiscal.

Sempre que o vencimento ocorrer no final de semana ou feriado, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil, seguindo a regra geral do processo civil.

O motorista deve ficar atento à data de vencimento. Atrasos no IPVA geram multa de 0,33% por dia e juros de mora com base na Selic, taxa básica da economia. Após 60 dias, o percentual da multa ficará em 20% do valor do imposto.

Motoristas inadimplentes terão o débito inscrito na dívida ativa e não poderão fazer o licenciamento do veículo.

A data-limite fixada pelo órgão responsável para licenciamento pode levar o carro a ser apreendido, com multa aplicada pela autoridade de trânsito e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

LICENCIAMENTO ANTECIPADO DO VEÍCULO

O licenciamento do veículo pode ser antecipado desde 2 de janeiro, independentemente do número final da placa. O valor da taxa de licenciamento em 2025 para todos os veículos é de R$ 167,74.

O veículo deve ter sido licenciado no exercício de 2024 e não deve apresentar eventuais débitos (como multas e DPVAT). Havendo débitos, deverão ser quitados.

Se o veículo for movido a gás natural (GNV), deve-se fazer a inspeção anual de segurança veicular antes de pagar o licenciamento. O laudo da inspeção deve estar válido e não pode ter sido utilizado para emitir outro CRLV-e (exceto se foi emitido em até 60 dias antes da data do licenciamento).

O serviço é oferecido pelo Detran-SP para facilitar o pagamento do licenciamento junto com o IPVA 2025, que deverá ser quitado integralmente.

- Cota única, até o dia 24 de janeiro de 2025, com o desconto de 3%

- Cota única, até o dia 24 de fevereiro de 2025, sem desconto

- Parcelado, com vencimentos mensais até o dia 24 do mês correspondente à última parcela

O pagamento deve ser feito pelo sistema bancário. Após o pagamento, o documento eletrônico pode ser solicitado diretamente no portal do Detran-SP, no portal de serviços da Senatran ou ainda na Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal, por meio do aplicativo CDT.

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2025 em São Paulo

Placa - Vencimento

Final 1 - dia 13 de cada mês

Final 2 - dia 14 de cada mês

Final 3 - dia 15 de cada mês

Final 4 - dia 16 de cada mês

Final 5 - dia 17 de cada mês

Final 6 - dia 20 de cada mês

Final 7 - dia 21 de cada mês

Final 8 - dia 22 de cada mês

Final 9 - dia 23 de cada mês

Final 0 - dia 24 de cada mêsVeja o calendário do IPVA 2025 para caminhões em São Paulo

Placa - Vencimento

Final 1 - 13 de janeiro

Final 2 - 14 de janeiro

Final 3 - 15 de janeiro

Final 4 - 16 de janeiro

Final 5 - 17 de janeiro

Final 6 - 20 de janeiro

Final 7 - 21 de janeiro

Final 8 - 22 de janeiro

Final 9 - 23 de janeiro

Final 0 - 24 de janeiro

