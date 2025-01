Brasil tem 2 milhões de estrangeiros vivendo legalmente no país

Quase 2 milhões de pessoas de outras nacionalidades moram oficialmente no país atualmente. De janeiro a novembro de 2024, mais de 180 mil migrantes entraram no território nacional. As informações são do Boletim da Migração, divulgado nesta sexta-feira (10), pela Secretaria Nacional de Justiça.

Esses estrangeiros são residentes em cidades brasileiras, com autorização com prazo temporário ou indeterminado, ou moradores de países vizinhos e vivem em municípios que fazem fronteira com o Brasil.

O Boletim mostra ainda que foram recebidas mais de 62 mil solicitações de refúgio no período e mais de 13 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas pelo Comitê Nacional para Refugiados, responsável pela análise dos processos.

Cubanos e venezuelanos lideram os pedidos de refúgio. As principais razões para a solicitação de abrigo no Brasil foram perseguição por questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou, ainda, por grave violação de direitos humanos e conflitos armados.

