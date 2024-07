Verstappen lidera 1º treino livre do GP da Bélgica de F1

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido, na manhã desta sexta-feira (26), no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1.

O holandês ocupou o primeiro lugar desde os primeiros minutos. Verstappen anotou 1min43s372 em sua melhor volta no clássico circuito de Spa-Francorchamps.

Oscar Piastri, da McLaren, foi o segundo com diferença de 0s531 para Verstappen. Alexander Albon, da Williams, completou o top 3.

O piloto francês Esteban Ocon não finalizou o treino. Ele saiu da pista com um problema de vazamento em sua Alpine.

Choveu um pouco antes do início da sessão, o que deixou a pista molhada. Ao longo do treino, o clima ficou ameno.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TREINO LIVRE:

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:43.372

Oscar Piastri (McLaren) - 1:43.903

Alexander Albon (Williams) - 1:44.099

George Russel (Mercedes) - 1:44.225

Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:33.279

Charles Leclerc (Ferrari) - 1:44.306

Sergio Perez (Red Bull Racing) - 1:44.329

Lando Roriz (McLaren) - 1:44.415

Carlos Sainz (Ferrari) - 1:44.574

Lance Stroll (Aston Martin Aramco) - 1:44.699

Pierri Gasly (Alpine) - 1:44.833

Fernando Alonso (Aston Martin Aramco) - 1:44.921

Daniel Ricciardo (RB) - 1:44.950

Valterri Bottas (Kick Sauber) 1:45.155

Logan Sargeant (Williams) - 1:45.311

Yuki Tsunoda (RB) - 1:45.564

Nico HUlkenberg (Haas) - 1:45.645

Kevin Magnussen (Haas) - 1:45.812

Zhou Guanyu (Kick Sauber) - 1:45.995

Esteban Ocon (Alpine) - Não terminou

O segundo treino livre acontece partir do meio-dia (no horário de Brasília). O terceiro e último treino livre é no sábado (27), às 7h30 (de Brasília).