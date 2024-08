Corinthians bate Bragantino com milagres de Hugo nos pênaltis e segue vivo

LISÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time bateu o Bragantino por 5 a 4, nos pênaltis, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (20) e garantiu a vaga mesmo após ter perdido por 2 a 1, de virada, com a bola rolando.

Hugo Souza foi o herói da noite na Neo Química Arena. O goleiro corintiano pegou dois pênaltis que matariam o jogo para o Bragantino e ainda defendeu a batida final de Guilherme Lopes.

O Corinthians saiu na frente com Rodrigo Garro ainda no primeiro tempo. Eduardo Sasha e Luan Cândido, ambos na etapa final, viraram o jogo para o Bragantino em Itaquera.

O Corinthians havia vencido o jogo de ida. Jogando em Ribeirão Preto na última terça-feira (13), o Timão bateu o Bragantino por 2 a 1, com gols de Giovane e Talles Magno. Helinho marcou pelo Bragantino.

O Corinthians vai encarar Fortaleza ou Rosario Central nas quartas de final. As equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, e se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Castelão.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (25), quando vai encarar o Fortaleza, fora de casa, às 16h. No mesmo dia, o Bragantino visita o Flamengo, às 20h. Os dois jogos são válidos pelo Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians fez homenagens a Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), antes da bola rolar na Neo Química Arena. O Timão exibiu algumas artes do apresentador com a frase "meu coração é corinthiano" nos telões e usou o trecho na barra inferior das costas da camisa. O sistema de som reproduziu a marchinha.

O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians, que teve Rodrigo Garro iluminado. O Bragantino até ensaiou uma pressão no início, mas que foi neutralizada pela defesa corintiana. Se aproveitando da formação sem volantes do Massa Bruta e contando com a dupla formada por Garro e Coronado, o Timão teve facilidade para se aproximar da área e criar lances de perigo. O argentino abriu o placar contando com sorte em um chute de fora da área, mas não ficou apenas resumido a isso. Ele foi o jogador mais criativo e perigoso dos 45 minutos iniciais.

O Bragantino voltou mais organizado e buscou a virada no segundo tempo. Pedro Caixinha deixou o time visitante ainda mais ofensivo na etapa final e viu as mudanças fazerem efeito. O Massa Bruta pressionou e conseguiu a virada em dois lances de bola alçada na área corintiana em cerca de três minutos. Inofensivo durante quase toda a etapa final, o Timão pressionou nos minutos finais, mas parou em defesas de Fabrício.

BRIGA NA ARQUIBANCADA

Antes do fim da primeira etapa, cerca de 20 membros de uma das torcidas organizadas do Corinthians se envolveram em uma confusão no Setor Norte da arena. A briga na arquibancada durou menos de cinco minutos, e policiais militares precisaram realizar uma barreira humana para separar o grupo que trocava socos e pontapés.

O UOL apurou que um homem envolvido no confronto teve escoriações leves e foi conduzido à ambulância no local. Não há relatos sobre a origem do desentendimento.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Fabrício faz milagre! Fagner recebeu pela direita e cruzou. A bola atravessou toda a área e encontrou Matheus Bidu. O camisa 21 chegou finalizando de primeira, sem deixar a bola cair, mas viu Fabrício voar no ângulo direito e mandar para escanteio.

Hugo Souza firme. Thiago Borbas recebeu nas costas de André Ramalho pelo lado direito. O atacante levou para o meio e tentou bater no contrapé de Hugo Souza, mas o goleiro caiu no canto direito baixo e segurou firme.

O meio-campista recebeu passe de Igor Coronado com espaço na entrada da área e finalizou firme. A bola desviou em Nathan Mendes, enganou Fabrício e morreu no canto esquerdo do goleiro do Massa Bruta aos 23 minutos.

Garro novamente recebeu com espaço na intermediária, se aproximou da área e bateu colocado. A bola passou raspando a trave direita de Fabrício e saiu pela linha de fundo.

Bidu recebeu com espaço pela esquerda e cruzou na área. Fabrício tentou tirar de soco, mas mandou a bola nas pernas de Lincoln. Douglas Mendes, dentro da pequena área, evitou o gol contra. Na sobra do chutão, André Ramalho soltou o pé de longe, e Fabrício foi buscar no cantinho.

Garro tabelou com Fagner duas vezes na entrada da área e deixou a bola com Igor Coronado. O camisa 77 invadiu a área e tentou chute rasteiro no canto esquerdo de Fabrício, mas acertou a rede pelo lado de fora.

A primeira chance do segundo tempo foi do Bragantino. Luan Cândido recebeu bola ajeitada por Vitinho e finalizou cruzado. A bola passou por diversos jogadores e nenhum conseguiu completa para as redes.

Thiago Borbas completou cruzamento de escanteio com um calcanhar. Hugo Souza se esticou e fez a defesa de mão trocada. Na sobra, Eduardo Sasha tentou duas vezes: na primeira, parou na defesa e, na segunda, em Hugo.

André Ramalho afastou cobrança de lateral na direção da área, mas a bola se ofereceu para Eduardo Sasha. O atacante soltou o pé de primeira e mandou a bola no canto direito baixo de Hugo, que não chegou.

Eduardo Santos subiu livre de cabeça após escanteio e cabeceou para o chão, mas Hugo espalmou. No rebote, Eduardo Sasha finalizou, porém parou em Gustavo Henrique.

No lance seguinte, Luan Cândido se antecipou à defesa e completou cobrança de escanteio na primeira trave. A bola passou na frente de Hugo Souza, que nada pôde fazer e viu ela morrer na bochecha da rede.

André Ramalho ficou com a bola dentro da área após cruzamento travado, matou no peito e emendou o voleio. O goleiro do Bragantino se esticou todo e espalmou para escanteio.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e André Ramalho; Fagner (Matheuzinho), Ryan, Charles (Breno Bidon) e Matheus Bidu; Rodrigo Garro e Igor Coronado (Wesley); Giovane (Pedro Henrique). T.: Ramón Díaz

BRAGANTINO

Fabrício; Nathan Mendes (Mosquera e, depois, Gustavo Neves), Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jhon Jhon (Hurtado), Lucas Evangelista e Lincoln (Jadsom); Vitinho (Guilherme), Thiago Borbas e Eduardo Sasha. T.: Pedro Caixinha

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Público: 42.312

Renda: R$ 2.515.840,00

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexis Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Jhon Ospina (COL)

Gols: Rodrigo Garro (23'/1°T), Eduardo Sasha (26'/2°T), Luan Cândido (30'/2°T)

Cartões amarelos: Giovane (COR), Jadsom, Mosquera, Lucas Evangelista (BGT)