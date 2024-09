Estêvão faz golaço, Palmeiras vence Athletico e cola na ponta do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não deu chances ao adversário e venceu o Athletico-PR por 2 a 0 neste domingo (1º), na Ligga Arena. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileiro.

Maurício e Estêvão marcaram os gols da partida, um em cada etapa. Os torcedores do Furacão no estádio vaiaram o time e foram embora cedo.

O Palmeiras foi a 47 pontos e segue com a terceira colocação na tabela, um a menos do que o vice-líder Fortaleza (que tem um jogo a menos). O Athletico tem 29 e é o 12º.

O Athletico -PR volta a jogar na quarta (11), pela volta da Copa do Brasil, contra o Vasco. O Palmeiras tem a semana livre e joga no próximo domingo (15), contra o Criciúma, no Allianz Parque.

COMO FOI O JOGO

Dez minutos intensos. O Palmeiras entrou em campo com postura de mandante e muita organização ofensiva. Depois da primeira chegada com apenas três minutos de jogo, obrigando Mycael a fazer quase um milagre, Maurício abriu o placar com chute forte no alto. O Furacão respondeu na sequência, mas Weverton salvou na primeira vez que foi acionado no jogo.

Mycael evita uma goleada. O grande nome do Athletico-PR no primeiro tempo foi Mycael, que entrou no lugar do lesionado Léo Linck. Caio Paulista teve duas chances de ampliar, aos 13 e aos 31 minutos, e o goleiro continuou apresentando boas defesas. O Furacão voltou a criar oportunidades na reta final do primeiro tempo, a mais perigosa nos acréscimos, e Weverton apareceu de novo.

Estêvão brilha e amplia. O garoto do Palmeiras fez um jogo discreto na etapa inicial, mas foi só questão de tempo para guardar o dele. Com direito a drible dentro da área e bola no ângulo, Estêvão deixou o Alviverde em boa vantagem já no começo do segundo tempo. O Palmeiras continuou o domínio, e a joia do time quase marcou minutos depois. O Athletico-PR melhorou com as substituições mas não soube aproveitar as chances, mandando uma bola na trave na principal chance de diminuir.

ATHLETICO-PR

Mycael; Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Erick (Léo Godoy), Christian (Nikão) e Bruno Zapelli (João Cruz); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho) e Maurício (Raphael Veiga); Felipe Anderson, Estêvão (Giay) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Alessandro Alves Rocha de Matos e Alex dos Santos

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Cartões amarelos: Christian, Canobbio (ATH), Marcos Rocha (PAL)

Gols: Maurício (PAL), aos 8'/1ºT; Estêvão (PAL), 13'/2ºT