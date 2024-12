Flamengo usa férias para recuperar lesionados e projeta voltas para janeiro

LUIZA SÁ

Os jogadores do Flamengo já estão em diversos lugares do Brasil e do mundo aproveitando as férias. Mas não todos. Quem passou por cirurgia e perdeu a atual temporada segue trabalhando pelo menos até esta sexta-feira (13) no Ninho do Urubu.

Pedro, Matias Viña e Everton Cebolinha ficaram a semana toda no CT. Eles mantiveram os respectivos tratamentos antes de receber férias.

O planejamento é que o trio se reapresente junto ao restante do elenco no dia 8 de janeiro. A maior parte do grupo seguirá para os Estados Unidos no dia 10.

Arrascaeta passou por um procedimento mais simples, uma a artroscopia no joelho. Por isso, foi liberado para as férias e está no Uruguai. Mesmo assim, segue aprimorando a forma física em casa.

Cada um deles está em estágios diferentes da recuperação. O caso mais delicado é o de Viña.

E QUANDO ELES VOLTAM?

O técnico Filipe Luís já terá Arrascaeta e Cebolinha de volta para a pré-temporada. O tempo de recuperação do uruguaio era só entre quatro e seis semanas, coincidindo com a virada do ano. O brasileiro já está em transição com a preparação física.

Cebolinha deve começar o ano com alguns trabalhos específicos, já que está muito tempo fora. Mesmo assim, será reforço para o elenco.

Pedro tenta ter uma recuperação recorde e vem evoluindo bem. Ele segue com a recuperação em três períodos e vai continuar a fisioterapia em casa, já que tem todo aparato necessário à disposição. A previsão inicial da recuperação é entre março e maio, mas o atacante já faz exercícios com carga. Ele rompeu o ligamento do joelho.

Viña tem um tempo de recuperação de 10 a 12 meses e pode perder até o Mundial no meio do ano. Lesionado em agosto, ele tem feito trabalho de fortalecimento na academia, piscina, entre outros processos um pouco mais demorados do que os dos companheiros. A lesão dele afetou o menisco do joelho direito e o ligamento cruzado anterior.

