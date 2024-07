No skate, Rayssa se recupera com 'notão' e torce por vaga na final em Paris

THIAGO ARANTES E VINÍCIUS BUENO

PARIS, FRANÇA, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Rayssa Leal começou mal e se recuperou, com direito a um "notão" em uma de suas manobras, nas classificatórias do skate street feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo (28).

Ela conseguiu a quinta posição geral até o fim da terceira bateria e agora aguarda a quarta e última bateria por uma vaga na decisão -Rayssa vai à final se for ultrapassada por no máximo três das cinco skatistas da última bateria. Já Gabi Mazetto e Pâmela Rosa, as outras brasileiras no skate street, ficaram de fora da disputa pelas medalhas.

Apenas as oito primeiras da classificação geral vão à final, que será realizada ainda neste domingo, às 12h (de Brasília). Cada skatista dá duas voltas de 45 segundos e mais cinco manobras. O somatório leva em conta a melhor volta e as duas melhores manobras.

Gabi Mazetto e Pâmela Rosa participaram da segunda bateria, mas não avançaram às finais. As atletas fizeram ao todo 144.35 e 205.23 pontos, respectivamente, não atingindo a pontuação mínima para conseguir a oitava posição.

Já Rayssa Leal começou mal e se recuperou. Ela não conseguiu um bom desempenho nas duas voltas, mas foi muito bem nas manobras, conseguindo a maior nota de uma manobra das classificatórias até aqui, com 92,88.

No final de sua bateria, a vice-campeã olímpica em Tóquio 2020 somou 241.43 pontos, na quinta posição geral.