Maior reforma de renda da história, diz Haddad sobre pacote de gastos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o pacote de corte de gastos, anunciado em rede de rádio e TV nesta quarta-feira (27) será acompanhado da maior reforma da renda da história do país.

"Anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história. Honrando os compromissos do presidente Lula com a reforma da renda uma parte importante da classe média que ganha até 5 mil reais por mês não pagará mais imposto de renda", diz no anúncio.

A reforma inclui uma proposta para criar uma alíquota mínima de 10% para quem tem renda mensal de mais de R$50 mil por mês.

Ainda no vídeo, o ministro afirma que a medida que isenta essa parcela da população não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo.

