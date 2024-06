Problemas com passwords? Apple deve apresentar nova 'app'

A Apple deverá apresentar na próxima semana uma nova 'app' chamada Passwords para ajudar os utilizadores a gerir as suas informações de login.

A informação foi divulgada na quinta-feira pela Bloomberg, que afirma que a 'app' será apresentada na Worldwide Developers Conference, e que deverá ter utilidade não só nos iPhones, iPads, Macs e Vision Pro, como também nos computadores Windows.

A empresa já deixa guardar estas informações usando o sistema Keychain, mas esta nova ferramenta deverá sincronizar da mesma forma os inícios de sessão.

No entanto, a Bloomberg não faz nenhuma referência à funcionalidade desta nova 'app' nos aparelhos Android.

A Passwords deverá ser capaz de gerar e armazenar senhas, tais como os serviços de senhas como LastPass e 1Password.

Outras características destacadas pela Bloomberg incluem o preenchimento automático de nomes de utilizador e palavras-passe, bem como a capacidade de criar códigos de autenticação, como o Google Authenticator.

Espera-se que a nova aplicação faça a sua estreia no iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 e há ainda rumores de que a 10 de junho deverão ser também apontadas novas funcionalidades de Inteligência Artificial para o iPhone no iOS 18, juntamente com uma grande reformulação da Siri.

